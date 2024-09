Famózní Muchová je v semifinále US Open. Přemohla nevolnost i Brazilku

Karolína Muchová porazila Italku Jasmine Paoliniovou a postoupila do čtvrtfinále US Open • ČTK / Eduardo Munoz Alvarez

Karolína Muchová postoupila podruhé v řadě do semifinále US Open • ČTK / AP / Pamela Smith

Žhavá forma Karolínu Muchovou neopustila ani ve čtvrtfinále US Open. Ve Flushing Meadows stále neztratila ani set, ač na Ashově stadionu musela v žáru pravého poledne bojovat s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou i žaludeční indispozicí. „Divný zápas, měla jsem nějaké problémy, které nechci moc rozebírat. Musela jsem si odskočit. Pardon, jestli to někoho rušilo, ale neměla jsem na vybranou,“ omlouvala se už s úsměvem divákům po dalším rychlém triumfu 6:1, 6:4. Do semifinále nastoupí už v noci ze čtvrtka na pátek při night session proti lepší z utkání Iga Šwiateková – Jessica Pegulaová.

Po 85 minutách zakončila utkání svým druhým esem a ruce jí vyletěly k obloze. Takhle slavila postup do čtvrtého grandslamového semifinále kariéry Karolína Muchová. Opět potvrdila, že pokud je zdravá a rozehraná, patří mezi top 5 nejlepších světových tenistek. A může v New Yorku směle myslet na titul.

Proti stejně staré levoruké Haddadové Maiaové, turnajové dvaadvacítce, to byl zápas o přežití z obou stran. Muchová si opakovaně odskočila z kurtu, Brazilka se nechala ošetřit za stavu 3:5 ve druhé sadě, kdy začala téměř plakat, a zdálo se, že na ni dopadla na sklonku velkého utkání panická ataka. Brazílie s 215 miliony obyvatel čekala na svou další semifinalistku US Open od roku 1968, soupeřka na druhé straně sítě byla ale příliš dobrá.

První sadou Muchová proletěla za 36 minut, na začátku té druhé ale začala křivit obličej na znamení nepohody. Naštěstí nešlo o smolné zranění, ale náhlou indispozici, kterou se nenechala rozhodit a zápas nepustila ze svých rukou, ač si poprvé a naposledy v utkání prohrála servis na 3:3 a musela o sadu bojovat až do konce. Převahu její pestřejší a rychlejší hry ale jasně dokumentuje poměr získaných míčů 59:43.

Muchová, jež téměř deset měsíců pauzírovala se zraněným zápěstím, vstupovala do US Open s hrozbou toho, že může v žebříčku spadnout na konec druhé stovky, pokud neobhájí loňské semifinále. Přesně to ale dokázala, v New Yorku jako první Češka od Heleny Sukové z let 1986 a 1987.

A nyní už jde o grandslamový titul, jenž je ultimátním cílem její kariéry. V semifinále se bude muset vyrovnat s tím, že přijde o volný den, což je v jejím případě obvykle problém. Vždyť jediná dvě ze šesti čtvrtfinále na grandslamu prohrála ve Wimbledonu, který dřív držel 4. kolo a zápasy nejlepší osmičky dva dny po sobě. V New Yorku se program zhušťuje až mezi čtvrtfinále a semifinále, zápasy nejlepší ženské čtyřky jsou na programu už ve čtvrtek večer během night session (od 1.00 českého času ze čtvrtka na pátek), duel Muchové s lepší z dvojice Iga Šwiateková – Jessica Pegulaová by měl být až druhý v programu po utkání Aryna Sabalenková – Emma Navarrová.

Muchová neřešila, zda preferuje za soupeřku Pegulaovou (s níž má bilanci 0:1) či Šwiatekovou (1:2). „Hlavně jsem nadšená z postupu, semifinále bude těžké proti každé z těch dvou,“ pravila.

Měla by v něm mít dobrou šanci. Jelikož se vrátila na kurty po dlouhé pauze až v červnu, je čerstvější než ostatní. Navíc v New Yorku strávila v pěti zápasech na kurtu pouze sedm hodin, šetří síly i tělo. Po roce se před ní otevírá další velká šance na splnění životního snu.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Muchová (ČR) - Haddadová Maiaová (22-Braz.) 6:1, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

Glozmanová (USA) - Krejčová (ČR) 6:0, 6:3,

Kostovičová (4-Srb.) - Ticháčková (ČR) 3:6, 7:5, 6:2.