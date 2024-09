US Open ONLINE: Muchová bojuje o finále, první set jasně ovládla!

Jessica Pegulaová na US Open • ČTK / AP / Eduardo Munoz Alvarez

Karolína Muchová stojí před branami finále US Open. V semifinálovém utkání vyzve domácí tenistku Jessicu Pegulaovou, která v noci na čtvrtek zaskočila světovou jedničku Igu Šwiatekovou, a dostala se tak poprvé mezi nejlepší čtyři hráčky na grandslamovém turnaji. Duel na stadionu Arthura Ashe začal po třetí hodině, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.

První finalistkou je Sabalenková

Aryna Sabalenková postoupila podruhé za sebou do finále US Open. Turnajová dvojka porazila na betonovém dvorci Arthura Ashe v New Yorku domácí Američanku Emmu Navarrovou 6:3, 7:6 a může se v sobotu utkat o titul s Karolínou Muchovou.

Šestadvacetiletá Sabalenková porazila turnajovou třináctku Navarrovou za hodinu a půl. Dvojnásobná vítězka Australian Open usiluje v New Yorku o třetí grandslamový titul a premiérový z US Open. Vloni nestačila ve finále na domácí Coco Gauffovou.