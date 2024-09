Nové pravidlo. Jak vítězka US Open pomohla Krejčíkové k Turnaji mistryň

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková vyhrála poprvé US Open a získala třetí grandslamový titul v kariéře • ČTK

Wimbledonský titul dává Barboře Krejčíkové téměř jistotu, že si začátkem listopadu (od 2. do 9.) zahraje podruhé v kariéře v singlu na Turnaji mistryň. WTA totiž zavedla od letošní sezony nové pravidlo, které zaručuje právo na start při Masters i grandslamové šampionce z daného roku, jež se nevejde mezi nejlepší přímo postupující osmičku.

Vzhledem k tomu, že si zbylé tři grandslamy mezi sebe letos rozdělily Iga Šwiateková (Roland Garros) s Arynou Sabalenkovou (Australian Open, US Open), které vévodí letošnímu žebříčku a už dva měsíce předem mají jistotu startu v Rijádu, může téhle pomoci využít Krejčíková.

Ta momentálně figuruje v žebříčku letos získaných bodů až na 10. nepostupovém místě, díky titulu z All England Clubu by ale přeskočila zatím osmou Američanku Danielle Collinsovou a kvalifikovala by se.

K definitivě startu potřebuje Krejčíková splnit jednu podmínku – v žebříčku letošního roku se musí udržet do 20. místa, což by neměl být zásadní problém. Rodačce z Brna naopak hrozí, že se poprvé od roku 2017 nekvalifikuje mezi nejlepší do turnaje čtyřhry. Její tým s Němkou Laurou Siegemundovou je momentálně až 12. v pořadí boje o Masters.

Turnaj mistryň se letos poprvé uskuteční v Saúdské Arábii. Bude se hrát o rekordní dotaci 15,25 milionu dolarů. Krejčíková si Masters ve dvouhře zahrála zatím jedinkrát v roce 2021, kdy ovládla Roland Garros. Tehdy ve vysoké nadmořské výšce mexické Guadalajary prohrála ve skupině všechna tři utkání.

Profitovat může také Siniaková

Z nového pravidla může profitovat i Kateřina Siniaková. Česká hvězda, jež se v pondělí vrací na první místo deblového žebříčku, v sezoně na grandslamech vystřídala tři různé spoluhráčky.

Letošní deblová vítězka Roland Garros a Wimbledonu absolvovala US Open po boku Američanky Taylor Townsendové, s níž slavila v Londýně. Skončily v semifinále, na žebříčku o Masters společně figurují na sedmém místě. Vedou ho newyorské šampionky Ljudmyla Kičenoková s Jelenou Ostapenkovou, které mají jako první pár pořadí start v Rijádu již jistý.

Druhé jsou s minimálním odstupem Sie Šu-wej s Elise Mertensovou, pro změnu vítězky Australian Open, jež mají rovněž téměř definitivu. I kdyby se tedy Siniaková s Townsendovou mezi elitní osmičku neprobojovaly samy, posune je tam nové pravidlo a i ony se začátkem listopadu představí v Saúdské Arábii.