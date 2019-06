Skryté hvězdy Wimbledonu: sirotek, Borg junior, i patnáctiletá školačka | iSport.cz

Paul Jubb (19) - Vítěz univerzitní ligy, který přišel o rodiče

Život se s ním moc nepáral, ale i tak Paul Jubb tvrdě pracoval na svém snu. V devatenácti letech dostal divokou kartu a nastoupí do prvního kola mužského Wimbledonu. Vítěz minulého ročníku šampionátu NCAA, který proti sobě svádí hráče studující na amerických univerzitách, je přitom amatérem.

Může za to právě škola. Kvůli přísným pravidlům stipendií na nejvyšší úrovni amerických univerzit nesmějí být hráči (studenti) vypláceni a ani jinak finančně ohodnocováni za odvedené výkony, což neminulo ani tenisové prize money.

Jubb si svoji účast na Wimbledonu ale i tak jistojistě užije. Odmalička byl vychováván babičkou, protože mu jako dítěti zemřeli oba rodiče, tvrdě dřel, aby se přiblížil kariéře profesionála, k níž může na travnatém turnaji udělat pořádný krok.

„Pracuji na tom, abych byl dobrý v tom, co umím. Jsem hrdý na úspěchy, kterých jsem dosáhl. Vybral jsem si delší cestu a prošel celým systémem. Musel jsem uspět na každé úrovni," poznamenal Jubb před Wimbledonem.

„Podařilo se mi to a pokaždé jsem jen sklopil hlavu a pracoval dál. Jsem opravdu šťastný, že jsem zůstal konstantně dobře naladěný a posouval se pomalu dopředu," dodal talent, který v minulosti vyhrál britský mládežnický titul kategorie do šestnácti let.