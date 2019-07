Wimbledon ONLINE: Kvitová míří dál, Berdychovi návrat nevyšel | iSport.cz

Kvitová nastoupila do utkání s Tunisankou Jabeurovou s tejpou na zraněné levé ruce. Výkon české tenistky to však nijak neomezilo. • ČTK

Dvojnásobná šampionka z Londýna Petra Kvitová postupuje do druhého kola Wimbledonu poté, co porazila Ons Jabeurovou 6:4 a 6:2. Povedlo se jí to i přes to, že do travnatého grandslamu nastoupia po zranění ruky. Dál jde také Barbora Strýcová po výhře nad Curenkovou z Ukrajiny 6:3 a 6:2 i Kateřina Siniaková. Ta otočila duel s Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska 2:6, 6:1 a 6:1. Comeback po takřka čtyřech měsících se Tomáši Berdychovi nevydařil. Podlehl Američanu Tayloru Fritzovi rychle ve třech setech. V All England Clubu končí pouť kvalifikantky Terezy Martincové, která padla s Číňankou Wang 2:6 a 5:7. Na zelených kurtech nyní bojuje Kristýna Plíšková. Tento zápas můžete sledovat ONLINE.