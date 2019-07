Cori Gauffová: Kdo je 15letá senzace Wimbledonu? Sleduje ji i Federer | iSport.cz

Po 80 minutách zápasu prvního kola Wimbledonu udělala Venus Williamsová svou 26. a poslední nevynucenou chybu. Patnáctiletá dívenka na druhé straně kurtu málem klesla na kolena a už cestou k síti zadržovala slzy. Cori Gauffová, nejmladší hráčka letošní wimbledonské dvouhry, právě porazila svůj idol.

„Ani nevím, jak se mám cítit. Tohle je poprvé, co jsem po zápase brečela. Po vítězném zápase, samozřejmě,“ usmívala se Gauffová při pozápasových rozhovorech. „Nikdy jsem ani nepomyslela, že by se tohle mohlo stát, teď opravdu žiju svůj sen.“

O talentu mladé tenistky z Delray Beach se mezi tenisovými experty vědělo už před Wimbledonem. Už ve třinácti byla ve finále juniorského US Open, o rok později ovládla mládežnické Roland Garros. Jenže má na to se prosadit i mezi dospělými?

Částečně odpověděla už minulý týden, kdy jako nejmladší hráčka v open éře úspěšně prošla kvalifikací. A pak přišlo první kolo. Zaplněný kurt číslo 1 a na druhé straně sítě legenda a vzor.

„Pořád jsem si říkala, že musím být klidná. Nikdy jsem nehrála na tak velkém kurtu, ale pořád jsem si říkala, že i když je všechno větší, lajny jsou stejné. Uklidňovala jsem se po každém míčku,“ vyprávěla po své veleúspěšné grandslamové premiéře mezi dospělými.

Když nebude jednička, budu v šoku

U sítě pak došlo k emotivnímu setkání generací. 39letá Venus počkala na o 24 let mladší vítězku. „Pogratulovala mi a popřála hodně štěstí. A já jí děkovala za všechno, co udělala. Nebýt jí, nejsem tady. I když jsem se s ní setkala už dřív, nikdy jsem jí to nemohla říct.“

Jméno Cori (Coco) Gauffové teď poznávají fanoušci po celém tenisovém světě, nejen experti v USA. „Je vyspělá nejen fyzicky, ale i psychicky,“ uznal pro BBC trojnásobný wimbledonský šampion John McEnroe. „Když se dívám, jak hraje, tak jestli nebude ve dvaceti světovou jedničkou, budu v šoku.“

Přitom nechybělo moc a rodačka z Atlanty hrála v Londýně jen mezi juniorkami. Jako 313. hráčka světového žebříčku původně neměla právo nastoupit ani do kvalifikace. Až při brouzdání a nakupování na internetu se dozvěděla, že dostala divokou kartu.

Využívá ji zatím beze zbytku. Nejen z tribun All England Clubu na ni dohlíží rodiče – bývalá gymnastka a atletka Candi, která má na starosti Coriino vzdělání, a někdejší basketbalista Corey, jenž je hlavním trenérem. To on prozradil, že Cori si mezi všemi možnými sporty vybrala tenis, protože má ráda sukně. Herní přípravu má na starosti Francouz Jean-Christophe Faurel.

Svým prvním grandslamovým vítězstvím vyskočila v žebříčku o sto míst, postarala se o jednu z největších senzací prvního dne Wimbledonu a vysloužila si pozornost třeba i Rogera Federera, který ji jako jednu z pouhých 70 sleduje na Instagramu. Cesta ale teprve začíná. Další krok může talentovaná Cori udělat už ve středu, v dalším generačním souboji narazí na Slovenku Magdalénu Rybárikovou.