15letá vyřadila 30letou! Za zázračnou dívenkou přišel také Federer | iSport.cz

Roger Federer procházel areálem All England Club, když spatřil Cori Gauffovou. „Tady ji máme. Jaké to všechno je?“ prohodil Švýcar směrem k o dvaadvacet let mladší kolegyni v návaznosti na její předchozí velkolepý skalp Venus Williamsové. Kamarádsky si s ní navíc plácnul.

Gauffová – možná lehce zaskočená tím, jaká legenda se jí pokládá otázku – odpověděla trochu nesměle. „Dobré.“

„Gratuluju, skvělá práce.“

„Děkuji.“

„Na jakém kurtu dnes hraješ?“

„Poslední zápas na dvojce.“

„Ok, hraj dobře. Měj se,“ zakončil Federer krátkou konverzaci.

„Máte to natočené?“ podívala se Gauffová tázavě na kameru, která celý okamžik skutečně zachytila.

To byl pravděpodobně jediný teenagerovský manýr během dne. Podle večerního představení byste úspěšnou kvalifikantku museli požádat o občanský průkaz, abyste jí věřili, že má teprve patnáct let. Proti Slovence Magdaléně Rybárikové totiž znovu předvedla výkon jako z partesu. Hrála víc než dobře, jak radil Federer. Wimbledonskou semifinalistku z roku 2017 porazila za hodinu a deset minut dvakrát 6:3. Rodačka z Piešťan byla na protivnici, která se nacházela v transu, krátká.

Jen Federerovi Gauffová nechtěně „zalhala“. Vinou přesouvání začátku nakonec střetnutí s Rybárikovou neodehrála na kurtu č.2, nýbrž na „jedničce“. Ta nově disponuje zatahovací střechou a osvětlením. Zápas mezi zmíněnými ženami se stal vůbec prvním celým utkáním, které se pod touto novinkou odehrálo.

Gauffová, jež si nechává říkat „Coco“, se tedy podívá do třetího kola. Je nejmladší tenistkou, které se to povedlo od roku 1991, kdy se blýskla její krajanka Jennifer Capriatiová. „Stále nemohu uvěřit, že tu vůbec jsem,“ vykládala své dojmy po proniknutí mezi 32 nejlepších žen. Pak už ale přišlo na řadu zdravé sebevědomí. Ví, že demonstruje skvělý tenis, který se skutečně vymyká jejímu věku.

„Věřím, že dokážu porazit kohokoliv, kdo stojí na druhé straně kurtu,“ prohlásila beze strachu Gauffová. Víru může nadále převracet ve fakt v pátek. Nastoupí proti Slovince Poloně Hercogové. A v nové roli. Poprvé se s ní počítá jakožto s favoritkou.

A co třeba finále se Serenou?

Její wimbledonská setkání byla doposud vlastně mezigenerační.

V prvním kole porazila svůj idol Venus Williamsovou, 39 let. Ve chvíli, kdy se Gauffová narodila, vlastnila Venus už čtyři roky čtyři grandslamové tituly.

Rady a podporu jí dodává Roger Federer, 37 let. Když přišla "Coco" na svět, byl švýcarský maestro už několik týdnů světovou jedničkou.

A věkově odskočená byla i soupeřka z druhého kola Magdaléna Rybáriková. Té bude letos 31.

Dosavadní neotrkanost však zcela potlačuje, věkové rozdíly rozbíjí. Na tiskových konferencích vystupuje zkušeně, ještě více odolně pak působí na dvorcích. Ódy na ni tak prší ze všech stran. Namátkou třeba od Johna McEnroea.

„Způsob, jakým momentálně hraje, jak se prezentuje… není moc hráček, se kterými by prohrála,“ věští bývalý tenista, který si vydobyl pověst bouřliváka.

Potenciální cesta Gauffové? Když uspěje s Hercogovou, může potkat Simonu Halepovou, posléze třeba Caroline Wozniackou, v semifinále by pak protivnicí mohla být i Karolína Plíšková. Pokud se ponoříme do absolutní říše snů, o trofej by si mohla zahrát se Serenou. Druhou ze sester Williamsových, ke které absolutně vzhlíží.

Zázračná holka z Floridy ovšem naznačila, že všechno, co se nyní děje, je sen. Tak proč by nemohl žít dál?