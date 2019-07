Wimbledon 2019 | Kvitová obelhala hlavu kvůli kurtu, ruku v ní stále má. Dál vidí jen volno | iSport.cz

Jaké to je být zase po pěti letech v druhém týdnu?

„Jo, trvalo to trochu dlouho, ale aspoň vím, že heslo ´nevzdávat to´ je tady docela úderné.“

Z kolika procent jste se už vrátila po zranění do předchozí formy?

„Trenéři mi říkají, že zápas je nejlepší trénink. Lepším se každým utkáním, ale procenta po mě nechtějte. Ty mi nejdou. Pořád mám ruku v hlavě, občas se na ni soustředím, jestli je v pořádku, nebo jestli v ní nezačínám něco cítit. To mi bere při hře trochu trpělivosti. I tak to byl dnes hodně dobrý výkon.“

Váš zatím nejlepší na turnaji? Polské soupeřce jste nenabídla jediný brejkbol, trefila jste 23 vítězných úderů.

„Rozhodně, dnes jsem hrála nejlepší tenis. Soupeřka se také předvedla, překvapila mě výborným podáním. Byl to těžký zápas, který jsem zvládla díky agresivní hře. Dobře jsem se i hýbala. Od první výměny jsem se cítila skvěle.“

Hodně se opíráte o fungující podání. Jak jste ho našla po skoro pěti týdnech bez tenisu?

„Sama netuším. Když jsem měla poslední trénink před prvním zápasem, byl servis naprosto tragickej. Fakt jsem ráda, že jsem pak nastoupila na kurt a v každém zápase mi hodně pomohl. Vlastně mi funguje skoro všechno, i údery zezadu. Asi v tom hraje roli adrenalin a velké soustředění. Přeci jen vím, co v sobě mám. Na betonu na začátku sezony jsem hrála výborně a tady je hra taky docela uspokojivá.“

Kurt číslo 2, kde se hrálo, platí za váš neoblíbený, opakovaně jste na něm vypadla. Vzpomněla jste si?

„To víte, že ano. Ale vždycky předtím jsem tam hrála až odpoledne, tak sem si říkala, že by první runda od jedenácti mohla být fajn. Vždycky musím hlavu nějak obelhat.“

Už věříte, že máte šanci celý turnaj vyhrát?

„Ne. Jisté je jen to, že mám zítra volný den. Víc netuším. Jak už jsem mnohokrát řekla, bolest se může kdykoliv dostavit a budu nucena skrečovat. Jsem ráda, že jsem přidala další vítězství, ale dál se nedívám.“