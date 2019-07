Wimbledon 2019 | Experti i fanoušci se shodují. Wimbledonská senzace nejspíš po boji skončí | iSport.cz

Už teď má na triku největší senzaci. To, že Barbora Strýcová postoupí do semifinále grandslamového Wimbledonu, je pro českou hráčku jako sen. V bitvě proti Američance Sereně Williamsové už ale podle expertů tažení třiatřicetileté Češky skončí, podobného názoru jsou i fanoušci, kteří se rozhodli si na zápas vsadit. „Podle bookmakerů to vypadá jednoznačně. S kurzem 1,27:1 je favoritkou Serena. Barbora Strýcová bude mít hodně těžkou pozici, i proto je její aktuální kurz 4,08:1,“ prozrazuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.