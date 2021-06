Kvitové slavný triumf před 10 lety: Všichni kolem byli víc omráčení než já

Bylo jí jednadvacet let, chodila s o čtyři roky mladším tenistou, řídila škodovku, teprve před rokem se odstěhovala z prostějovské ubytovny pro talenty do vlastního bytu 2+kk. Pak vyhrála Wimbledon a svět se sympatické copaté slečně z Fulneku otočil vzhůru nohama. Už je to 10 let, co Petra Kvitová poprvé pozvedla talíř Venus Rosewaterové a splnila si sen všech tenistů a tenistek. Zavzpomínejte si s námi. Deset let starým příběhem v článku iSport Premium vás provede redaktor Sportu Jan Jaroch.