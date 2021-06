Wimbledon ONLINE: hraje šest Češek, do boje Plíšková i Krejčíková

Petra Kvitová v boji o postup do druhého kola Wimbledonu proti Sloane Stephensové • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Hned šest českých tenistek by dnes mělo odehrát první kolo slavného Wimbledonu, do akce naskočí i šampionka antukového Roland Garros Barbora Krejčíková, kterou čeká premiéra v hlavní soutěži dvouhry na trávě v All England Clubu. Program je doplněn i o zápasy, které nezačaly, případně se nestihly dokončit v pondělí, kdy se v Londýně dlouho nehrálo kvůli dešti. Sledujte všechny české zápasy v podrobných ONLINE přenosech i komentovanou reportáž tenisového experta deníku Sport a iSport.cz Jana Jarocha!