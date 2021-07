Rozjetá Krejčíková, klidná síla vítězí: Jen zranění se na trávě bojím

Je to tam! Barbora Krejčíková se raduje z postupu do třetího kola Wimbledonu... • ČTK / AP / Alastair Grant

V utkání s Petkovicovou z vás opět vyzařovala klidná síla. Cítíte se tak i vnitřně?

„Jsem klidná, nemám co ztratit. Nemám tady žádná očekávání, ani od svojí kariéry už nemám žádná očekávání. Všechno, co jsem kdy chtěla, už jsem zvládla. Chci se tenisem bavit, užívat si, že můžu hrát a jsem zdravá. Těším se z toho, že jsem zase na velkém turnaji, hraju tu poprvé singl. To vše mi dodává klid. Neřeším, jestli vyhraju nebo prohraju. Zápas nějak dopadne, a když je z něj výhra, je to jen bonus.“

Máte v nohách spoustu zápasů, po Paříži musíte být stále vysílená. Jak se cítíte fyzicky?

„Cítím se dobře, musím to zaklepat, aby se mi nic nestalo. Mám trošku strach z trávy, protože jsem viděla už hodně lidí padat. Ráno jsem z toho měla před zápasem trochu psychický blok. Ale naštěstí jsem na tom samém kurtu hrála i první kolo, věděla jsem, že se mi tam běhá dobře.“

Před Wimbledonem jste vyhrála jediný zápas na trávě, teď jste přidala další dva. Už se cítíte být trochu travařkou?

„Pro mě byl už úspěch, že jsem uhrála první kolo a dostala se do druhýho. Ted jsem odehrála další dobrej zápas. Jako travařku se ale pořád nevidím, tráva je nepředvídatelná, může se na ní stát cokoli stát. Na druhou stranu musím přiznat, že se na ní cítím dobře, až jsem z toho překvapená. S každým zápasem a tréninkem se mi zlepšuje pohyb. Vím, co si můžu dovolit a co ne. Třetí kolo je tady pro mě už úspěch. Teď bude hlavně důležité být opatrná a nezranit se.“

Vnímáte, jak roste vaše sláva a získáváte si fanoušky?

„Je hrozně příjemné, že mě lidi vnímají a můžu být pro někoho inspirací. Jsem ráda, že se jim třeba líbí můj příběh, moje hra i klid, jak se povzbuzuju, jak nevypustím žádný míč. Cítím, že mě vnímají pozitivně a pak mi i fandí. Když jsem šla servírovat do zápasu, tak řvali come on Barbora a já pak zahrála dobrý první servis. Pomohlo mi, že jsem je slyšela, měla jsem je za sebou a k vítězství mě i trochu dotáhli. Mám tohle moc ráda. Hrozně bych si přála hrát jednou rozhodující zápas ve Fed Cupu, kde vás lidi ženou, hlavně v Česku, a dodá to extra energii. To by byl ještě takový můj sen, kdyby se toto stalo.“