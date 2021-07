Jeden z lepších Wimbledonů, září Plíšková. Komu posílala polibek?

Potřetí v kariéře postoupila Karolína Plíšková do osmifinále Wimbledonu, poprvé bez ztráty setu. Tři čisté zápasy, úsměvy a pozitivní nálada. Pomalu začíná naplňovat předpověď své oběti z druhého kola Donny Vekičové, že letos konečně v All England Clubu aspoň čtvrtfinále udělá. A vzhledem k teorii chaosu, jenž panuje na WTA Tour, se vlastně může stát úplně všechno, ač Plíšková hraje výsledkově nejbídnější sezonu za poslední dlouhé roky. Po triumfu nad Terezou Martincovou 6:3, 6:3 ji čeká v pondělí ruská šampionka z Berlína Ludmila Samsonovová (65. na WTA).

Při prvních šesti Wimbledonech kariéry jste nepřešla druhé kolo, nyní jste potřetí za sebou v osmifinále. Vnímáte vzestupnou tendenci na londýnské trávě?

„Třeba se ve čtyřiceti dostanu až k titulu. (smích) Ono hodně záleží na štěstí, losu. Měla jsem tady pár super zápasů, i když jsem je prohrála. Třeba ten s Magdou Rybárikovou, která pak šla až do semifinále. Je fakt, že tohle je jeden z těch lepších Wimbledonů, aspoň co se týče mé hry. Pocitově mi přijde, že všechny mé výkony jsou zatím tak nějak podobné a celkem dobré. Když jsem se dřív dostala do 4. kola, vždycky tam byl nějaký horší zápas, teď držím lajnu.“

Takže už vezmete neoblíbený Wimbledon na milost? Na všech ostatních grandslamech máte minimálně semifinále, jen tady ne.

„Není to tak, že bych Wimbledon nenáviděla. Ale vztah si děláte podle výsledků. Taky mě štve, jak ho všichni dávají nad ostatní turnaje, pro mě to tak není. Je tady pár jiných pravidel, ale jinak je to grandslam jako každý jiný. Tím, že se mi tu nedařilo, to pro mě nebyl úplně turnaj číslo jedna. Ale samozřejmě co není, může být.“

Poprvé jste ve Wimbledonu s koučem Sashou Bajinem. Čím vám nejvíc prospívá?

„Se Saschou jsem fakt maximálně spokojená, doufám, že nám to vydrží a že se nic nezkazí. Protože mám pocit, že i když jsem na začátku roku nehrála úplně nejlíp, tak nám to nějak na kurtu i mimo něj funguje a myslím, že mi furt má strašně moc co dát. Jedna z hlavních věcí, kterou mi dává a není to asi lehké, je jeho pozitivnost. Věří ve mě, i když jsme měli pár blbých turnajů, porážek a tréninků. Občas jsem naštvaná nebo negativní, to tak prostě je. On není nikdy naštvaný ani negativní, možná smutný, ale dává tomu všechno, dává tomu srdce, což je pro mě momentálně nejdůležitější.“

Zdá se, že máte na Wimbledonu lepší náladu, že jste uvolněnější. Může se od toho odvíjet váš úspěch?

„Ne, určitě ne. Jsem typ, který potřebuje mít za sebou pár vítězství. Taky potřebuju cítit timing a pohodu. Když se do toho dostanu, pak je jedno, jaká byla předchozí část roku. Tenis jsem nezapomněla. Jen si všechno musí sednout. Čím jsem starší, už tolik neřeším výsledky. Myslím, že dělám maximum, mám čisté svědomí. Lidi hodnotí výsledky, které jsou vidět. Nikdo samozřejmě nebude komentovat, kolik hodin denně odtrénuju. Ale to je důležité pro mě. I kdybych prohrála, nebudu dělat drama a budu věřit dál.“

Komu jste při odchodu z kurtu posílala polibky?

„Viděla jsem na tribuně Olgu (Savčukovou, druhou trenérku). Posílala mi pusu, tak jsem jí ji posílala zpátky. Žádnému chlapovi pusy neposílám.“

Co víte o příští soupeřce Ludmile Samsonovové, dvaadvacetileté Rusce a vítězce z Berlína, která jede na vlně deseti vítězství v řadě?

„Vůbec nic. Jen jsem se bavila s Honzou Mertlem (koučem Vondroušové), protože Markéta s ní v Berlíně hrála první kolo. Něco mi trošku říkal. Sascha se šel podívat na závěr jejího zápasu se Stephensovou. Něco vědět budeme. Věřím, že mám dost zbraní, abych ji porazila.“