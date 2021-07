Plíšková ukázala, že je šampionka. Propad žebříčkem byl motivací

KOMENTÁŘ JANA KUKALA | Tak jsem to trefil úplně dokonale, ukázalo se, že Plíšková má převahu v základní technice. Po prvním setu se skvěle zvedla. To je výhoda psychicky odolného flegmatika. Někdy šance trošku zaspíte, ale naopak když jste pod tlakem a soustředěný, nepanikaříte. Neproměnit osm brejkbolů a prohrát takhle blbě set, to by bylo pro hodně hráček zničující. Ale ona to zvládla a ukázala, že je velká šampionka.