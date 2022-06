Kvitová před Wimbledonem: Titul byl z nebe, v domě máme dětskou postýlku

PŘÍMO Z LONDÝNA | Do Londýna přijela z jihu Anglie autem v sobotu večer. Povečeřela pizzu a šla spát. Takhle skromně vypadala oslava 29. titulu Petry Kvitové na WTA Tour . Na rozmáchlá gesta nebyl čas, ani je nemá v povaze. Triumf v Eastbourne jí zvedl náladu a také katapultoval mezi jména, se kterými se ve Wimbledonu, jenž startuje v pondělí, musí počítat. Kvitová bude chtít v příštích dvou týdnech dokázat, že nešlo o výkřik do tmy pomalu se loučící šampionky.

V odpoledním slunci postávala na terase All England Clubu a oděná v bělostné teplákové soupravě se s potěšením rozhlédla kolem. „Neděle před turnajem je vždycky uklidňující, není tu ještě tolik lidí, hrozně vás to nabíjí. Zelená hřeje a navíc je hezky, takže paráda,“ rozprávěla Petra Kvitová, dvaatřicetiletá žena, jež se chystá ke čtrnáctému startu v turnaji. A zdá se, že v dosud skličující sezoně na milované trávě pookřála v pravý čas.

Jak je vám po těle den po finále v Eastbourne, v němž jste přemohla obhájkyni Jelenu Ostapenkovou 6:3, 6:2?

„Jsem docela unavená. Dostala jsem volnou neděli, takže na mě všechno padlo. Přijeli jsme do Londýna v sobotu asi v osm večer autem. Cesta nebyla tak hrozná, asi dvě hodinky. Jenom jsme se ubytovali, dali si večeři a šli spát.“

To tedy nejste moc slavící typ...

„Nejsem. Nikdy jsem moc nepařila. Jen jsme si z cesty objednali pizzu. Snědla bych cokoliv, co mi zrovna dovezou.“

Zdraví po pěti zápasech v šesti dnech drží?

„Tělo je trošku unavené, což je asi jasné. Ale jinak je mi dobře.“

Jste ráda, že Wimbledon rozehrajete až v úterý?

„Docela jo. Zvládla bych i pondělí, protože nejsem zas tak rozsekaná. Ale den volna pomáhá. Myslím, že mi bodne.“

V úterý vás v 1. kole čeká maličká Italka Jasmine Paoliniová, 72. hráčka žebříčku. Jaká to bude soupeřka?

„Není úplně travařka, určitě má radši antuku. Hrála jsem s ní loni na olympiádě. Budu do toho muset chodit jako vždycky. Určitě i na trávě umí zahrát dobrý zápas, jak má nízko těžiště. Ale věřím, že já zahraju trošku líp, protože na trávu mám lepší hru.“

Příjemnější los než loni Sloane Stephensová, která vás hned v úvodním kole vyřadila, že?

„To teda jo.“

A také jste i v lepším rozpoložení. Víte, že když v Eastbourne zahrajete dobře, válíte taky ve Wimbledonu?

„Ale předtím jsem tam nikdy nezískala titul, takže uvidíme. Fakt nevím...“

Mění se díky titulu vaše ambice ve Wimbledonu?

„Moc ne. Příliš jsem od sebe nečekala v Eastbourne a teď je to podobné. Spíš jde o to, že se konečně cítím lépe, protože sezona mi zatím moc nevycházela. Vidím, že na to pořád mám, že mám vůli bojovat a zase udělat nějaký dobrý výsledek. To je pro mě důležité. Na druhou stranu Wimbledon je úplně jiný turnaj. Nekoukám dopředu, půjdu zápas po zápase tak jako v Eastbourne. Ale těším se, to je jasný.“

Dřív vám vyhovovalo, když jste na grandslam přijela z turnaje až těsně před jeho začátkem a šla z akce do akce...

„To je fakt. Ale zase to nesmím moc říkat nahlas, abych si na sebe nenakládala tlak. Víte, jak to je s hlavou. Ale jo, doufám, že mi titul uklidní duši. Odehrát pět zápasů za sebou je taky skvělá příprava, celý rok na něco takového čekám. Doufám, že teď budu sebevědomější a budu mít z tenisu lepší pocit.“

Jaký máte v Londýně pronajatý domeček?

„Hezký. Mám zase úplně jiný. Tentokrát jsme až na Southfields, protože ve Wimbledon Village už nebylo nic, co by se mi hodilo.“

Máte zahrádku?

„Jen malou. Je to taková úzká anglická řadovka se třemi patry. Ale vevnitř je docela moderně zařízená. Rodinka má i děťátko, takže tam je i postýlka a růžový nosorožec. Na zahradě mají trampolínu i balón na šňůrce, do kterého můžete pinkat.“

Je dětská postýlka inspirací?

„Nééé, to ještě ne.“

V Eastbourne jste při děkovačce mluvila v množném čísle. Používala jste zájmeno my. Proč?

„To kvůli tomu, že manažer Marijn a kondičák Ivan Trebatický se mnou poprvé byli při vítězství na turnaji. Myslela jsem to obecně. Tenis je individuální sport, ale tým je hrozně důležitý. S Jirkou (koučem Vaňkem) jsme strávili hodně času na kurtu, s Ivanem zase ve fitku, běhali jsme i před turnajem. Je to týmová práce.“

Zatím jste hrála nepovedenou sezonu. Teď přišel titul na trávě. Překvapil vás?

„Spadnul úplně z nebe. Asi nikdo to nečekal a já už vůbec ne po sezoně, co jsem měla a spoustě zranění. Bylo to nahoru dolů, spíš teda dolů. Byla jsem pořád zraněná, chyběl mi trénink. Připadala jsem si jak na horské dráze, z které nešlo vystoupit. Odehrála jsem jeden zápas a byla po něm úplně zničená. Tělo trpělo a psychika taky. Běhala jsem pořád po doktorech, někdy už mě ani tenis nebavil, což u mě není normální. Ale poslední týden jsem si užila. A nakonec v Eastbourne všechno dobře dopadlo. Nedělala bych z toho však nějaký velký závěr, to se občas stane. Neskáču úplně do nebes.“

Skvěle jste celý týden v Eastbourne podávala. Kde jste našla servis?

„Nevím. Ale hodně jsme ho poslední dobou trénovali, když mi to zdraví - teda moje ruka - konečně povolilo. A fakt mi hodně pomáhal.“

Co ještě se přihodilo, že vám akce na jihu Anglie tak sedla?

„Přípravu na trávě jsem si docela užívala. I tréninky měly šťávu, což se mi v poslední době moc nestávalo. Radost z tenisu na trávě a tréninku se projevila. Navíc mě baví tyhle travnaté přestřelky. Mám pocit, že mi to letí a obvykle víc než těm druhým. To je fajn.“