Cesta vzhůru může začít. Krejčíková má štěně, začala vařit. A opět i vítězit

„Jupí, konečně mě nic nebolí,“ smála se dobře naladěná Krejčíková, když usedla v tepláková soupravě a žabkách na tiskové konferenci. Kometa sezony 2021 se zvedá po nejdelší pauze své profesionální kariéry. Loni touto dobou měla za pasem 27 výher a titul šampionky Roland Garros, tentokrát jich je pouze 10.

Když se před měsícem předvedla na grandslamu v Paříži, prožila horor. Při dobře rozehraném prvním kole s Francouzkou Diane Parryovou narazil v půlce zápasu do zdi a došly jí síly. Až o den později zjistila, že chytila covid.

„Po zápase jsem nechápala, co se stalo. Ale covid všechno vysvětlil,“ líčila. Musela se odhlásit z obhajoby čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové, pět dní proležela v horečkách v posteli. „Bylo mi vážně zle. Bála jsem se následků. Všichni mi radili, abych nezačínala moc brzy,“ popsala, proč zrušila start na turnaji v Birminghamu a vrátila se až minulý týden v Eastbourne. Tam ve třech sadách podlehla mladé Ukrajince Martě Kosťukové.

Až nyní se comeback dočkal i vítězné wimbledonské pointy proti Zanevské. „Výhra mi dodá sebevědomí, potřebuji nabrat co nejvíc zápasů,“ vypočítala Krejčíková, jež při loňské sezoně, kdy absolvovala víc než sto utkání, jela na autopilota. Nyní se drápe zpět, musí zase nabrat zápasovou vyhranost.

„Loni jsem hrála bez přemýšlení, automaticky. Teď mi v důležitých momentech letí hlavou víc věcí. Pak člověk dělá víc chyb,“ popisovala, jedním dechem však světová čtrnáctka podotkla: „Ale zase jsme hladovější. Když budu hrát a zůstanu zdravá, zase půjdu nahoru.“

Drží se pozitivního myšlení. Vše zlé je pro něco dobré. Během pauzy si odpočala, strávila cenné chvíle doma s rodinou. A začala vařit. Třeba plněnou krůtí roládu s batátovo-mrkvovým pyré.

„Mně to chutnalo, ale rodiče nejsou zvyklí na batáty, mají radši brambory,“ pokrčila rameny. Před Wimbledonem ale s maminkou upekla jahodovou bublaninu. „Bylo fajn strávit doma víc času a mít taková společné témata kromě tenisu.“

V těžkých časech jí dělal radost i nový přírůstek do rodiny – jokršírský teriér Foxík. „Vyrůstala jsem s pejskem od devíti let. Loni nám umřel, všichni jsme z toho byli špatní. Hned po Turnaji mistryň jsme jeli s rodiči pro nové štěně. A všechno bylo hned lepší. Myslím, že teď dává rodičům doma pořádně zabrat, je to uličník,“ smála se Krejčíková, jež čtyřnohého kamaráda na turnaje nevozí. „Trenér je spíš kočkomil, musel by ho hlídat někdo jiný,“ vtipkovala.

Ač si na zápasy ještě pravý loket preventivně tejpuje, cítí se znovu fit. „Při tréninku ho už ale nemám. Loket je zdravý a už nad tím nechci přemýšlet. Doktoři řekli, že už to nemusím řešit a stresovat se,“ těší ji.

Cesta vzhůru může začít.