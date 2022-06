Wimbledon ONLINE: Plíšková zvládla dohrávku, v akci i Bouzková a Veselý

První dva zástupci českého tenisu dnes ve Wimbledonu usilují o postup do třetího kola. Marie Bouzková se utká s Američankou Ann Liovou, Jiřího Veselého čeká duel se Španělem Alejandrem Davidovichem Fokinou. Oba jejich duely jsou na programu jako druhé v pořadí na kurtech, kde se začne hrát v poledne. Loňská finalistka Karolína Plíšková vyhrála při vstupu do Wimbledonu do dvou dnů rozložený český souboj s Terezou Martincovou 7:6 a 7:5. Nasazená šestka prošla na travnatých dvorcích v All England Clubu z úvodního kola podeváté za sebou. Její příští soupeřkou bude domácí Britka Katie Boulterová, které bude moci vrátit týden starou porážku z 2. kola turnaje v Eastbourne. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz, stejně jako zpravodajství redaktora Jana Jarocha přímo z Londýna.