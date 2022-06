Wimbledon ONLINE: Veselý bojuje v pátém setu. Bouzková a Plíšková slaví

Český tenista Jiří Veselý bojuje o postup do 3. kola Wimbledonu proti Španělu Alejandru Davidovichovi Fokinovi. Postup do téhož kola slaví Marie Bouzková, která si poradila s Ann Liovou 6:0, 6:3. Loňská finalistka Karolína Plíšková vyhrála při vstupu do Wimbledonu do dvou dnů rozložený český souboj s Terezou Martincovou 7:6 a 7:5. Nasazená šestka prošla na travnatých dvorcích v All England Clubu z úvodního kola podeváté za sebou. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz, stejně jako zpravodajství redaktora Jana Jarocha přímo z Londýna.