Poprvé postup do 3. kola! Jednou chci Wimbledon vyhrát, sní Bouzková

PŘÍMO Z LONDÝNA | Konečně! Za pár týdnů jí bude 24 let a Marie Bouzková udělala další krok v tenisové dráze. Poprvé postoupila do 3. kola grandslamového turnaje, navíc ve Wimbledonu, který má ze všech nejraději. „Jednou ho chci vyhrát,“ líčila usměvavá hráčka po brilantní výhře nad Američankou Ann Liovou 6:0, 6:3.

Jak chutná premiérový postup do 3. kola grandslamu?

„Super! Byla jsem nervózní od začátku do konce, ale na výkonu to nebylo vidět. Zahrála jsem dobře, užila jsem si to.“

Stejně jako moment po mečbolu, že?

„To byla taková radost i úleva, protože ke konci jsem byla dost nervózní.“

Ve Wimbledonu jste před třemi lety vyhrála svůj první grandslamový zápas, nyní poprvé dva za sebou. Máte k němu pouto?

„Je to rozhodně můj nejoblíbenější turnaj za celý rok. Jeden, který bych někdy chtěla vyhrát. To je tady můj největší cíl. Každé výhry si tady strašně vážím a jsem ráda, že zrovna tady se mi povedlo dostat se do třetího kola. A snad ještě nějakou výhru přidám.“

Vyhrát Wimbledon? Někdo by mohl namítnout, že to je pro 66. hráčku žebříčku hodně opovážlivé tvrzení.

„Musím tomu věřit, bez cílů to nejde. I kdyby tady člověk prohrál první kolo kvalifikace, tak může mít sen to celé jednou vyhrát. Na tom nezáleží. Je strašně důležité mít cíle a sny. Kvůli čemu jinému ten tenis hrajeme? Já mám tenhle už od malička.“

Viděla jste v televizi Petru Kvitovou, když vyhrála v roce 2011?

„Ne, ale v roce 2014, když to dokázala podruhé, jsme tady hrály finále juniorského debla s Dalmou Galfiovou. Když se před finále proti Bouchardové rozehrávala, my jsme se vedle ní rozehrávaly na naše finále. Její druhý triumf jsem zažila z první ruky. Byly jsme tehdy i na galavečeru finalistů, kam dorazil i Djokovič. Mám na to krásné vzpomínky.“

Ty si děláte i letos, v sezoně máte výbornou bilanci 24:9, nejlepší ze všech Češek. Co je jiného oproti loňsku, kdy jste se trápila?

„Hlavně se cítím fyzicky dobře. Jsem natrénovaná, připravená. Minulý rok jsem hodila dávno za hlavu. Už v Austrálii. Najela jsem na novou vlnu, mám hodně vyhraných zápasů, to vám dává strašně moc. Ale minulou sezonu jsem úplně nevymazala, vzala jsem si z ní ponaučení.“

Jaké?

„Být víc v klidu. Minulý rok jsem byla poprvé víc zraněná, nevěděla jsem, jak se s tím srovnat. Po zimní pauze jsem se restartovala a už jsem se cítila jako já.“

Konečně jste zdravá a ještě vypadáte hodně fit.

„Kondice je pro mě klíčová. Zvlášť pro můj styl hry. Musím toho někdy strašně moc oběhat, i když se teď snažím hrát mnohem agresivněji. To je můj cíl v každém zápase, protože vím, že defenzivu mám zažitou a dobrou. Další krok je přidat víc na agresivitě. A když se cítím kondičně dobře, jde to líp.“

Dbáte také víc na jídelníček?

„Určitě. Detailů je na nejvyšší úrovni tolik… Od konce minulého roku jím bezlepkově. Některé věci jsem z jídelníčku vypustila. Dieta hodně pomáhá. Když budete jíst bezlepkově, neznamená to, že se budete cítit dobře. Ale mně to sedlo. Z testů mi vyšly věci, kterých bych se měl vyvarovat. Od té doby se cítím líp.“

Nechybí vám buchty či jiné sladkosti?

„Mám hodně ráda sladké, ale je spousta bezlepkových nebo veganských dezertů, které taky chutnají výborně. Dokonce i knedlíky jsou bez lepku. Nic mi nechybí.“ (smích)

Ve 3. kole vás čeká další Američanka Alison Riskeová, 28. nasazená. I to je sokyně k poražení, že?

„Tu budu řešit až od čtvrtka. Jsem poprvé ve třetím kole, takže nebudu myslet dopředu. Chci si teď hlavně užít tenhle moment.“