V noci se mi zdálo, že jsem vypadla, smála se Plíšková po postupu

Jak se usínalo s rozehraným zápasem?

„To není vůbec příjemný, už dlouho se mi to nestalo. Usnula jsem celkem rychle, ale v noci se mi zdálo, že jsem prohrála. Naštěstí to byl jenom sen. Dohrávku jsem zvládla ve dvou gamech, i když nervíčky tam byly. Ale vyšlo to dobře. Odpadl mi volný den, už nemusím jít trénovat. Půl hodiny rozehrávka a dva gamy, to je tak akorát. Zkusila jsem si ještě pár bodů na velkém kurtu, další kolo budu na centru, takže ideál.“

Tereza Martincová prozradila, že zatímco ona chtěla z úterý celý zápas přeložit na středu, vy jste chtěla i přes pokročilý čas na kurt. Bylo to tak?

„Jo, bohužel jsme se s Terkou nesešly v názorech. Ona chtěla odklad, já ne, když už jsme tak dlouho čekaly. Nasadili nás na jedničku, kde je střecha. Já mám raději větší kurty a ve středu mělo pršet. Neshodly jsme se, ale tak to bohužel někdy je.“

V příštím zápase už nečeká kamarádka, ale domácí Britka Katie Boulterová, která vás minulý týden vyřadila v Eastbourne.

„Saša (kouč Bajin) po zápase tvrdil, že to byl můj letošní nejlepší výkon. Nesouhlasila jsem, ale dobrý byl. Ona umí zahrát dobře. Není to černý kůň turnaje, ale nebezpečná určitě ano. Loni tady málem porazila Sabalenkovou, lidi ji poženou. Britové hrají na trávě pořád, když ji tu mají. Nečeká mě nic lehkého.“

A navíc proti vám bude stát publikum na centrkurtu.

„Ještě nikdy jsem tu proti Britce nehrála. Teď v Eastbourne byl také centr plný a hodně jí fandili. Ale britští fanoušci nejsou tak šílení jako to je někdy na Fed Cupech nebo ve Francii. Tam je to teprve děsný.“

Pro 3. kolo jste byla na kolizní dráze se Serenou Williamsovou. Všimla jste si, že již vypadla?

„Fakt? Ani nevím. Ráda bych si se Serenou zahrála. Na kousek jejího zápasu jsem koukala, bylo to takové zvláštní. Saša by z toho byl možná nervózní, já ne. (Bajin byl léta sparingpartnerem Williamsové) Posledně jsem ji porazila, tak co…“

Vracelo se vám letos do Wimbledonu lépe, když máte vzpomínku na loňské finále?

„To ano, loni jsem tu hrála fakt dobře. A i letos věřím, že tady můžu ještě nějaký dobrý tenis předvést.“

Jste pověrčivá, držíte si stejné ubytování jako loni?

„Loni byl hotel kvůli covidové bublině. Klidně bych se tam vrátila, když se mi tak dařilo, ale je hrozně daleko od kurtů. Takže máme pronajatý domek hned přes cestu od tenisu, už jsem v něm bydlela dřív. Majitelé nám ho drží, je to snad minuta pěšky. Prostě geniální.“