Jsem mentálně retardovaný… Španěl se fatálně zmýlil a postoupil Veselý

PŘÍMO Z LONDÝNA | Jeho zkrat obletěl svět. Prohrát si zápas trestným fiftýnem proti mečbolu, to už je výjimečné „umění“. Alejandro Davidovich Fokina ho předvedl kvůli vlastní neznalosti pravidel. Myslel si totiž, že když udělá jiný prohřešek proti pravidlům, než za který v předchozím průběhu duelu dostal napomenutí, trest se nekumuluje. Rázný sudí na umpiru, Portugalec Carlos Ramos, ho však vyvedl z omylu. A udělením druhého warningu v supertiebreaku pátého setu mu ukončil zápas s Jiřím Veselým.

„Já jsem asi fakt mentálně retardovaný,“ sakroval třiadvacetiletý Davidovich, který první napomenutí dostal za španělskou nadávku putas zapatillas (zasr… bačkory), zřejmě odkaz na špatnou obuv na kluzké trávě. Druhý warning si vysloužil v supertiebreaku. Pokazil lehký forhend, Veselého poslal do náskoku 9:7 a vzteky odpálil balónek do nebe. Game, set, match Vesely, zahlásil rozhodčí Ramos bez rozpaků. Jde o stejného sudího, který ve finále US Open udělil Sereně Williamsové trestný game a rozčílil ji doběla.

Davidovich, třiadvacetiletý Španěl, je prchlivý chlapík. Táta má rusko-švédské předky a býval dobrým boxerem. Alejandro hraje skvěle tenis. V žebříčku mu patří 37. místo, coby někdejší šampion wimbledonské juniorky vyřadil v pondělí v prvním kole favorizovaného Poláka Huberta Hurkacze. Už tehdy udivil. Vedl 2:0 na sety, 5:3 a 40:0. Na první mečbol zahrál frajersky úder mezi nohama, mač se úplně otočil a „Foki“ vybojoval výhru až v supertiebreaku pátého setu (10:8).

Tentokrát se střelil do nohy ještě víc. Po utkání s Veselým ještě dlouho seděl na lavičce, než opustil kurt číslo 17. Se sudím Ramosem se nehádal, krutý verdikt přijal s pokorou. „Pravidla jsou pravidla. Udělal jsem chybu, s tím se musím smířit. Myslel jsem, že dostanu zase jen napomenutí. Prohrát takhle zápas není cool, ale poučím se,“ pravil rodák z Malagy, jenž je známý nejen svou bouřlivou povahou, ale i láskou k zvířatům. Ve Španělsku založil platformu na pomoc opuštěným psům a kočkám, jež se stala velmi populární.

Čím dál populárnější je i on sám. V tomto případě hodně nechtěně.