Kyrgios šokoval, choval se slušně: Udělal jsem z vás hlupáky

PŘÍMO Z LONDÝNA | Čepice posazená frajersky kšiltem dozadu, tradiční klátivý pohyb mezi výměnami, ohňostroj ostrých i nápaditých úderů. Ale kde je sakrování, půtky s diváky, výlevy vzteku? „Udělal jsem z vás hlupáky, nemáte o čem psát,“ vzkázal médiím Australan, když si ve druhém wimbledonském kole pohrál s nasazeným Srbem Filipem Krajinovičem za 85 minut 6:2, 6:3, 6:1. Vypálil 24 es, 49 vítězných úderů celkem a jen 10 nevynucených chyb. Dokonalý mač. Ukázal, co by mohlo být, kdyby nebyl… Kyrgios.

Na Wimbledonu už ukázal obě své tváře. Po skončení vstupní pětisetové bitvy s domácím Paulem Jubbem plivl na kurtu směrem k divákovi, jenž ho prý urážel. Vyfasoval pokutu 10 000 dolarů (237 000 korun). Na tiskovou konferenci si pak přinesl krabičku se sushi, které pojídal vidličkou během odpovědí. Když mu to bylo vyčteno, zlobil se: „Hráli jste někdy tenis čtyři hodiny? Musel jsem se najíst. Všichni jsou na mě pořád hrubí, trochu respektu. Chci jen trochu respektu!“

Konfrontační styl, boj proti celému světu, jenž jeho osobnost nechápe a s gustem se po něm vozí. To je stará Kyrgiosova póza. Poslední dobou o něm však jdou zvěsti, jak začal poctivě trénovat a cítí, že v sedmadvaceti letech už mu tiká čas. Vynechal takřka celou antukovou sezonu, na trávu, která je vlastní každému Australanovi, se vrátil silný. V Halle i ve Stuttgartu postoupil do semifinále, na zeleném má letos bilanci 9:2.

„Všichni víme, jak je Nick nebezpečný… Když se mu chce,“ prohlásil jeho příští soupeř Stefanos Tsitsipas, další muž, kterému nejsou kontroverze cizí. Řekovi patří 5. místo v žebříčku, Kyrgiosovi až 40. Přesto je favoritem popcornového zápasu, na který se všichni těší. Tsitsipase zdolal ve všech třech vzájemných duelech, naposledy před dvěma týdny v Halle. „Jsme dvě z největších hvězd tohohle sportu. Když se nám bude dařit, půjde o úžasnou podívanou,“ zval nadšený fanoušek Bostonu Celtics na zápas.

Před osmi roky si jako devatenáctiletý mladík zahrál v All England Clubu čtvrtfinále, na tuhle scénu se od té doby nevrátil. Jeden z nejtalentovanějších borců své generace prozatím kariéru spíš proflákal a prohádal. Je karikaturou šampiona, přesto fascinuje davy. Kam přijede, je kasovním trhákem a sebevědomě ve čtvrtek tvrdil: „Jsem jedním z nejdůležitějších lidí v tenise. Vím, co pro něj znamenám. To jsou fakta.“

Fakta také mluví o tom, že má jen dva tituly z ATP, stejně jako Jiří Veselý a o jeden méně než Lukáš Rosol. A za posledních sedm let se dostal jen třikrát do 4. kola grandslamu, nic víc… Stačí mu, když je v centru pozornosti. A to se v devadesáti procentech stává u tohohle sběratele pokut kvůli jiným věcem, než je tenis.

Jak však podotknul Tsitsipas, když se mu chce, jen nebe je limitem tohohle zneuznaného rodáka z Canberry. A momentálně se zdá, že má apetit i s raketou v ruce. Ostatní favorité v pavouku by měli zbystřit.

9:2

Taková je letošní bilance Nicka Kyrgiose na trávě.

Wimbledon bez mužské jedničky a bodů, zato s nejvyššími odměnami. Uspějí Češky? Video se připravuje ...