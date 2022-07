Nenávist na kurtu. Zastrašuje vás, je zlý, obvinil Kyrgiose Tsitsipas

Wimbledonské kurty pamatují bezhlavé řádění Johna McEnroea a dalších výtržníků, zápas Kyrgios – Tsitsipas měl ale historické parametry. Chaos je slabé slovo pro to, co se na dvorci číslo 1 odehrávalo při střetu horkých tenisových hlav.

Když prohrál Tsitsipas druhý set, frustrovaný odpálil míček do hlediště. Málem trefil divačku. „Tohle je diskvalifikace, brácho! Jsi snad blbý. Nehraju, dokud nepřijde supervizor,“ hádal se Kyrgios s umpirový sudím Damienem Dumusoisem. Řek inkasoval jen napomenutí. A později i trestný fiftýn, když napálil míček z returnu na druhou stranu krtu, až se odrazil ode zdi. „Chtěl jsem ho trefit, ale minul jsem o hodně,“ přiznal Tsitsipas, který se stejně Kyrgiosovi na tělo dostal a obtiskl mu do něj tenisák. Australan nehnul brvou, zatímco soupeř byl čím dál vynervovanější.

Nick Kyrgios prožívá tenis na maximum • Foto ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

„Pořád ho slyšíte mluvit, protestovat, stěžovat si na něco. Nějaký čas to jde ignorovat, ale pak už vám to začne lézt na nervy. Byl to hotový cirkus,“ postěžoval si po utkání Tsitsipas.

Vítěz po zápase na kurtu prohlásil, že Tsitsipase respektuje a miluje, má skvělý vztah s jeho bratry. To ještě netušil, že poražený na něm před novináři nenechá nit suchou. Když mu připomněli epizodu, během níž špatně trefený úder Tsitsipase doprovodil Kyrgios poznámkou „dobrá trefa“, už se neudržel. „Pořád musí někoho zastrašovat. Šikanuje své soupeře a asi i někoho šikanoval ve škole. Takové lidi, kteří do vás kopou, když jste dole, nemám rád. Má některé dobré vlastnosti, ale taky je pěkně zlý,“ čertil se světový hráč číslo 5.

Kyrgios se mu za obvinění vysmál. „Jak sem ho mohl zastrašovat, když jsem jen hrál tenis? To on po mně pálil míčkem, to on trefil diváka. Kromě diskusí s rozhodčím jsem neudělal nic, čím bych ho znevážil,“ bránil se Australan. „Cirkus dneska dělal jenom on. Myslím, že má fakt problém. Já mám v šatně spoustu kámošů, patřím k nejoblíbenějším. To jeho nemají rádi,“ rýpnul si do Řeka, skutečně solitéra v tenisové šatně, jenž se s nikým příliš nebaví.

Stefanos Tsitsipas v zápase proti Nicku Kyrgiosovi • Foto Reuters

Aby obrátil téma úplně, podivil se Kyrgios, co byl vůbec za problém. „Doma hraju basket s klukama a to jsou vlčáci. Takové soupeře ve Wimbledonu nenajdu. Že jsem ho zastrašoval? To je ale měkota,“ kroutil hlavou Kyrgios, který přišel na tiskovou konferenci v tričku s obrázkem proslulého basketbalového raubíře Dennise Rodmana.

Ve všem povyku skoro zapadl Australanův famózní výkon s raketou. 61 vítězných úderů, jen 31 nevynucených chyb. Jestli se někdo jeví coby skutečná hrozba pro titulové ambice Novaka Djokoviče či Rafaela Nadala, je to právě on. Cirkus Kyrgios ještě šapitó nebalí.