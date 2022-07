Wimbledon: Kvitová i Krejčíková vypadly, končí i úžasná série jedničky

Maryna Zanevská gratuluje Barboře Krejčíkové (vpravo) k postupu do druhého kola Wimbledonu • Profimedia.cz

Češka Barbora Krejčíková dokázala postoupit do třetího kola Wimbledonu, přestože narazila na obávanou soupeřku • ČTK / AP / Alastair Grant

Vítězka loňského Roland Garros z dvouhry i čtyřhry Krejčíková prohrála se 44. hráčkou světa první vzájemný zápas. Nenapodobila tak krajanku Marii Bouzkovou, která se do osmifinále probojovala v pátek.

Šestadvacetiletá Krejčíková, kterou během roku přibrzdilo zranění lokte a následné onemocnění koronavirem, vstoupila do utkání s o tři roky starší soupeřkou lépe. V úvodu prolomila hned třikrát její servis a získala za 32 minut první set.

Australanka se však v druhé sadě při svém podání zvedla a Krejčíková už nedostávala tolik možností. Za stavu 4:5 česká hráčka čelila dvěma setbolům, před kterými si vyměnila raketu. První ještě odvrátila, druhý už ne a v letošním Wimbledonu poprvé ztratila set.

Před rozhodující sadou si rodačka z Brna dala chvíli pauzu a odešla z kurtu. Za stavu 1:2 si vyžádala zdravotní pauzu, nechala si ošetřovat chodidlo a v šestém gamu přišla o servis. V napínavé koncovce sice Krejčíková měla za stavu 3:5 dva brejkboly, díky nimž se mohla vrátit do hry, ty ale nevyužila. Naopak Tomljanovicová proměnila první mečbol a bude ve Wimbledonu bojovat o druhé čtvrtfinále za sebou.

Těsná bitva Kvitové

Dvaatřicetiletá rodačka z Fulneku Kvitová, jež plnila na travnatých dvorcích v All England Clubu roli 25. nasazené hráčky, se od posledního triumfu v roce 2014 dostala do osmifinále Wimbledonu jen jednou, a to před třemi lety. Teď prohrála po sedmi zápasech, před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Eastbourne.

Proti Badosaové nejprve v prvním setu nedotáhla vedení 5:3 při svém servisu a sadu ztratila. Ve druhém dějství nevyužila ani jeden z devíti brejkbolů a prohrála po dvou hodinách a sedmi minutách ve zkrácené hře 4:7.

Poté co pár hodin předtím vypadla ve stejné fázi také Barbora Krejčíková, zůstala jedinou českou zástupkyní ve dvouhře Marie Bouzková. V neděli ji čeká osmifinále s Francouzkou Caroline Garciaovou.

Série jedničky je u konce

Vítězná série Igy Šwiatekové skončila po 37 zápasech... Jednadvacetiletá světová jednička podlehla na trávě v All England Clubu Francouzce Alizé Cornetové 4:6, 2:6.

Šwiateková na WTA Tour dominovala od poloviny února a od té doby posbírala šest trofejí: v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu, Římě a na French Open. Sedmatřiceti vyhranými zápasy v řadě vytvořila nejdelší vítěznou sérii v tomto tisíciletí a vyrovnala se Martině Hingisové, jež tolik triumfů za sebou zaznamenala jako dosud poslední hráčka v roce 1997.

Další úspěch už ale juniorská vítězka Wimbledonu z roku 2018 nepřidala a neobhájí v Londýně loňskou osmifinálovou účast. Dvaatřicetiletá Cornetová dnes zvítězila hladce za hodinu a půl.

Alja Tomljanovičová 2 2 6 6 Barbora Krejčíková 1 6 4 3 Zobrazit online přenos