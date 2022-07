Co (ne)víte o Bouzkové: juniorský titul, dva domovy a kouč od Štěpánka

Marie Bouzková, třiadvacetiletá česká tenistka, aktuálně čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu. Tohle asi o kometě na slavném travnatém turnaji víte, nebo si snadno vyhledáte. Kde žije? Kdo je součástí jejího týmu? Který juniorský grandslam v roce 2014 ovládla? Přečtěte si, co však nejspíš o Marii Bouzkové nevíte...

Co (ne)víte o kometě letošního Wimbledonu Marii Bouzkové? • FOTO: Koláž iSport.cz

Patří k favoritkám tenisové šatny. Za sezonu 2020 vyhrála Karen Krantzcke Award, cenu pro nejoblíbenější a nejférovější hráčku. „Myslím, že je důležité mít v tenise nějaké normální vztahy. Nedělala bych z něj nepřátelské prostředí, jak to má pár hráček ve zvyku. Pořád je to sport a radši jsem v klidu,“ řekla.

Doma je v Bradentonu na Floridě a v Praze. Hovoří kromě češtiny ještě anglicky, španělsky, rozumí německy a katalánsky. To díky bývalému trenérovi Cristianu Requenimu, s nímž spolupracovala sedm let.

Kouč od Štěpánka

Před měsícem začala spolupracovat s Theodorem Devotym, bývalým sparingpartnerem Radka Štěpánka. „Sešlo se to spontánně. Byla jsem v Praze na Spartě. Párkrát jsme tam spolu hráli, moc se mi to líbilo a pak jsme na to takhle navázali.“