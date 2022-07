Ošizená Marie Bouzková: kde mohla být, kdyby dostala body?

Už před čtvrtfinále proti Uns Džabúrové mohla Marie Bouzková usínat s tím, že se příští pondělí probudí a u jejího jména bude svítit poznámka – nové kariérní maximum. Zatím jím je 46. místo ze srpna roku 2020.

Aktuálně jí patří 66. příčka na světě a po odečtení wimbledonských bodů z loňského ročníku všem tenistkám se posune o pět míst výš. To je jen slabá náplast na to, co by mohlo být, kdyby…

Bouzková bude mít po Wimbledonu na kontě 931 bodů. Grandslamové čtvrtfinále je za normálních okolností honorováno 430 body. Pokud by je získala tak, jak si je na londýnské trávě také vybojovala, vlétla by poprvé v životě do top 40 pořadí WTA Tour. Cca někam k 35. místu.

Není to zanedbatelný rozdíl. S tímhle žebříčkem by se dostávala spolehlivě přímo i na ty největší turnaje kategorie 1000, na rok by měla bodový polštář. Mohla být nakonec i mezi nasazenými pro US Open a mít jistotu, že v prvních dvou kolech nepotká jinou nasazenou.

Takhle má kvůli diskutabilní politice WTA prázdné ruce. Na smůlu či příkoří, to ať si každý vybere sám, reagovala však věčně pozitivní dívka po svém. Už po vítězném 3. kole prohlásila: „Absence bodů mě vůbec nemrzí. Co jsem si v průběhu tohoto týdne prožila, se nedá ničím vyvážit. Věřím, že zkušenosti, které jsem posbírala, využiju na dalším grandslamu, kde už zase body budou.“