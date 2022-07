Nadal se odhlásil ze semifinále Wimbledonu, Kyrgios má volnou cestu

Dělal, co se dalo, ovšem zranění ho nakonec přemohlo... Rafael Nadal se odhlásil ze semifinále Wimbledonu a do pátečního utkání s Nickem Kyrgiosem nenastoupí. Důvodem je zranění břišního svalu. Nadal vše oznámil na večerní tiskové konferenci, poté, co se během čtvrtka ještě snažil v ústraní trénovat a dát se dohromady. Australan Kyrgios je tak prvním finalistou slavného turnaje, střetne se s vítězem duelu mezi Novakem Djokovičem a domácím Cameronem Norriem.