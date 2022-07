Finále Wimbledonu ONLINE: Djokovič - Kyrgios, Češky zabojují ve čtyřhře

Pětatřicetiletý Djokovič neprohrál v Londýně 27 zápasů za sebou a 85. triumfem se odpoutal na druhém místě historického žebříčku od Jimmyho Connorse. Více výher má v All England Clubu jen Roger Federer (105). Djokovičovi nastoupí do 32. grandslamového finále, držitel 20 titulů z turnajů velké čtyřky má šanci přiblížit se rekordmanovi Rafaelu Nadalovi, jenž má o dvě trofeje víc. Španěl odstoupil z turnaje před semifinále kvůli zranění, Kyrgios tak prošel do finále bez boje.

Krejčíková se Siniakovou si společně zahrají grandslamové finále posedmé, z šesti předchozích čtyři vyhrály - vedle wimbledonského triumfu před čtyřmi lety uspěly dvakrát na French Open (2018 a 2021) a letos na Australian Open. Stejně jako jejich soupeřky cestou do dnešního finále ztratily jediný set.

Mertensová deblový titul obhajuje, vloni triumfovala po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. V roce 2019 vyhrála US Open s Arynou Sabalenkovou a s běloruskou hráčkou porazily Krejčíkovou a Siniakovou v loňském finále Australian Open. Čang Šuaj má deblové grandslamové tituly z Australain Open 2019 a US Open 2021 s Australankou Samathou Stosurovou.