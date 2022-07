Velký obrat Djokoviče! Zdolal Kyrgiose, má sedmý titul z Wimbledonu

„Nemám slov, co pro mě tahle trofej a tenhle turnaj znamená. Je to srdeční záležitost, jako pro malého kluka to pro mě byla velká motivace, bylo mi čtyři nebo pět, když tu vyhrál Pete Sampras a prosil jsem maminku, ať mi koupí raketu. Vyhrát Wimbledon byl vždycky můj sen a i posedmé je to pro mě speciální,“ prohlásil Novak Djokovič s milovanou trofejí v ruce.

Nejvýše nasazený Djokovič porazil Kyrgiose poprvé po dvou porážkách. Rodák z Bělehradu sice přišel stejně jako ve čtvrtfinále a semifinále o první set, pak už byl ale při svém servisu stoprocentní. V Londýně zaznamenal 28. vítězství v řadě a 86. celkem.

Djokovič ve Wimbledonu slaví první grandslamovou trofej v sezoně. Na Australian Open nemohl startovat, protože nebyl očkovaný proti koronaviru, na Roland Garros vypadl ve čtvrtfinále.

Čtyřicátému hráči žebříčku Kyrgiosovi nepomohlo ve finále ani 30 es a 62 vítězných míčků. V 27 letech hrál grandslamové finále poprvé a nevyužil možnost stát se prvním australským vítězem Wimbledonu po dvaceti letech od Lleytona Hewitta.

Pětatřicetiletý Djokovič získal za vítězství dva miliony liber (asi 58,2 milionu korun), Kyrgios víc než polovinu. Po zákazu startu ruských a běloruských tenistů kvůli válce na Ukrajině ale organizace ATP letos neudílí body do žebříčku.

Djokovič je čtvrtým tenistou v open éře, který vyhrál Wimbledon čtyřikrát v řadě. Před ním se to povedlo Švédovi Björnu Borgovi, Američanovi Petu Samprasovi a Rogeru Federerovi ze Švýcarska. Sedmým titulem Djokovič vyrovnal právě Samprase, Federer má ještě o jeden více.

Srbský favorit přišel o servis jako první v pátém gamu. Kyrgios výhodu brejku udržel a vyhrál nad Djokovičem pátý set po sobě. Pak začal obhájce trofeje servírovat lépe a také se dočkal brejku. Za stavu 5:3 odvrátil čtyři brejkboly a srovnal.

Australský bouřlivák tradičně komentoval verdikty rozhodčích, za stavu 4:4 ve třetím setu přišel opět o servis a vítězství se mu vzdalovalo. V dalším dějství ani jeden nenabídl soupeři brejkbol. Tie-break rozhodl Djokovič sérii čtyř míčků, odskočil na 6:1 a využil třetí mečbol po Kyrgiosově úderu do sítě.