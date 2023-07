České naděje na Wimbledonu: trumfy, reparáty z Paříže i rozlučka PK?

Video se připravuje ... Roland Garros skončilo pro český tenis finálovou slavností, při níž se Karolína Muchová dostala na jediný set k titulu. Úspěšnost ostatních však byla tristní, kromě šestadvacetileté rodačky z Olomouce nepronikl nikdo další do třetího kola. Reparát budou skládat tři týdny poté na wimbledonské trávě, která bývá k českým reprezentantům přívětivější než pařížská antuka. Rozebrali jsme šance každého ze silné české výpravy.

Petra Kvitová - nejvyšší trumf Věk: 33

Na žebříčku: 9.

Bilance ve W.: 35:12

Nejlépe ve W.: vítězka 2x Je pravděpodobné, že Petra Kvitová nastoupí ve třiatřiceti letech k poslednímu Wimbledonu. Turnaji, který dvakrát vyhrála a jenž definoval její kariéru. Moudře se rozhodla vynechat generálku v Eastbourne, bude nastupovat sebevědomá s týden starým titulem z Berlína. Tráva je její povrch, od začátku sezony 2015 má na travnatých turnajích ohromující skóre 26:4 a získala 4 tituly. Ale za stejnou dobu nepostoupila ve Wimbledonu dál než do osmifinále a bilanci má pouhých 9:7. Tenhle komplex si přímo říká o zlomení.

Karolína Muchová - nejvyšší trumf Věk: 26

Na žebříčku: 16.

Bilance ve W.: 8:3

Nejlépe ve W.: čtvrtfinále 2x Nejlepší přípravou na Wimbledon je hrát dobře v Paříži, říká se. Muchová v to věří, od Roland Garros odpočívala, do londýnského grandslamu půjde z voleje bez jediného ostrého zápasu na trávě. Ta se zdá být pro její pestrý tenis skvělým povrchem, ze tří kariérních účastí na londýnské adrese SW19 to dvakrát dotáhla do čtvrtfinále. Bude nastupovat jako jedna z šestnácti nejvýš nasazených, pro zrádná úvodní kola nemůže dostat žádnou těžkou váhu. Představujeme Karolínu Muchovou. 16. hráčku WTA a finalistku French Open Video se připravuje ...

Barbora Krejčíková - nejvyšší trumf Věk: 27

Na žebříčku: 10.

Bilance ve W.: 5:2

Nejlépe ve W.: 4. kolo Ač jí je už 27 let, půjde teprve o její třetí účast v hlavní soutěži wimbledonské dvouhry. Za ty dvě předchozí ukázala, že na zeleném pažitu může být extra nebezpečná. Paradoxně je však Wimbledon posledním grandslamem, na němž se neprobojovala do čtvrtfinále. Letos se to pokusí změnit, forma svěřenkyně Aleše Kartuse je slušná, jak ukázalo finále z Birminghamu, kam prošla bez ztráty setu.

Karolína Plíšková - nejvyšší trumf Věk: 31

Na žebříčku: 18.

Bilance ve W.: 18:10

Nejlépe ve W.: finále Finále z roku 2021, kdy k titulu chyběl jediný vyhraný set proti světové jedničce Ashleigh Bartyové, má stále v živé paměti. Karolína Plíšková umí na zeleném hrát, vždyť během kariéry získala tři travnaté tituly, což ji řadí k nejlepším travařkám její generace. Po nevydařené antukové části roku se ale ani na trávě nechytila, vyhrála jen jeden ze tří zápasů. Na místě je spíš obezřetnost.

Jiří Lehečka - může překvapit Věk: 21

Na žebříčku: 36.

Bilance ve W.: 0:1

Nejlépe ve W.: 1. kolo Snaží se modelovat hru do svého idolu a současného mentora Tomáše Berdycha, pro kterého byla tráva nejlepší. Jestliže na antuce se Lehečkova výborná sezona zasekla, na trávě měl spíš smůlu na přísné losy, když jak ve Stuttgartu, tak i v Queensu prohrál vždy ve 2. kole s pozdějšími šampiony Francesem Tiafoem respektive Carlosem Alcarazem. Přesto je zřejmé, že na zeleném má co nabídnout.

Markéta Vondroušová - může překvapit Věk: 24

Na žebříčku: 40.

Bilance ve W.: 1:4

Nejlépe ve W.: 2. kolo Z oblíbené pařížské antuky, kde je hrozbou, se stěhuje na trávu, na níž obvykle krotne. Tři ze čtyř jejích wimbledonských účastí skončily už v prvním kole, loni po operaci zápěstí chyběla. Svou hru však posouvá k větší agresivitě, zlepšila podání. Pokud konečně dokáže na trávě prodat přednost levé ruky, není bez šance. To prokázala i předminulý týden v Berlíně, kde prošla do čtvrtfinále.

Marie Bouzková - může překvapit Věk: 24

Na žebříčku: 32.

Bilance ve W.: 5:3

Nejlépe ve W.: čtvrtfinále Na ostatních třech grandslamech dohromady posbírala za kariéru tři vítězné zápasy, na samotném Wimbledonu hned pět. Především díky loňskému velkému pochodu do čtvrtfinále. S obhajobou bodů si hlavu lámat nemusí, loni se neudělovali. Ale pronikavější úspěch v zatím podprůměrné sezoně (bilance 11:16) by to chtělo. Stejně jako využití faktu, že je nasazená až do 3. kola se vyhne těžkým vahám.

Kateřina Siniaková - může překvapit Věk: 27

Na žebříčku: 52.

Bilance ve W.: 7:7

Nejlépe ve W.: 3. kolo Dostává se snad konečně po pauze zaviněné zraněním zápěstí, která jí zruinovala antukovou sezonu, do pohody? Tráva jí není cizí, třikrát se na Wimbledonu probojovala mezi 32 nejlepších, je dvojnásobnou vítězkou čtyřhry v All England Clubu. Vydařená vítězná generálka v Bad Homburgu musela tuhle bojovnici silně povzbudit.

Linda Nosková - bez očekávání Věk: 18

Na žebříčku: 45.

Bilance ve W.: 0:0

Nejlépe ve W.: nestartovala Podání nemá extra, s nátlakovou hrou osmnáctileté slečny ale může být wimbledonská premiéra vskutku zajímavá. Byť mladým obvykle trvá déle, než se na trávě naučí pohybovat a hrát. Loni se Nosková na Wimbledon bez bodů ani nevydala, raději hrála (a vyhrála) velký antukový turnaj ITF v německém Versmoldu. Nebude jí však chybět praxe na zeleném?

Barbora Strýcová - bez očekávání Věk: 37

Na žebříčku: 677.

Bilance ve W.: 21:16

Nejlépe ve W.: semifinále Když se naposledy představila ve Wimbledonu, zažila největší úspěch kariéry – semifinále svého nejmilejšího turnaje a titul z deblu. To se však psal rok 2019. Od té doby se stala matkou synka Vincenta, teď se s ním vrací na rozlučkovou tour. Pokud má někde šanci uhrát pár kol, je to právě tráva. A soupeřka pro 1. kolo Maryna Zanevská je příznivá.

Tereza Martincová - bez očekávání Věk: 28

Na žebříčku: 113.

Bilance ve W.: 2:3

Nejlépe ve W.: 3. kolo Do hlavní soutěže proklouzla jako jedna z posledních, ale zaslouží si to. Tráva atletickému tenisu rodačky z Prahy svědčí, před Wimbledonem pilně objela tři turnaje a získala na nich včetně kvalifikací čtyři výhry. To je plná třetina jejího letošního skóre na WTA Tour (12:17).

Linda Fruhvirtová - bez očekávání Věk: 18

Na žebříčku: 49.

Bilance ve W.: 0:0

Nejlépe ve W.: nestartovala Sesterské duo se k premiéře na Wimbledonu nesejde, neboť mladší Brenda prohrála v posledním kole kvalifikace. Zato Linda si odškrtne poslední grandslam mezi dospělými, který jí ještě v životopise chybí. A vrací se na místo, kde se jí dařilo. V roce 2021 si zahrála v All England Clubu semifinále juniorky. Nyní vyrukuje na nasazenou Chorvatku Petru Martičovou.

Jiří Veselý - bez očekávání Věk: 29

Na žebříčku: 521.

Bilance ve W.: 15:8

Nejlépe ve W.: 4. kolo Dvoumetrový levák na trávě umí, svědčí o tom wimbledonské skalpy Alexandra Zvereva či Dominica Thiema a dvě účasti v londýnském osmifinále. Restart Veselého kariéry ale nejde podle plánu, po dubnovém návratu na kurty vyhrál jen 2 ze 7 utkání. V Londýně startuje jen díky chráněnému žebříčku a životně potřebuje body ze svého nejsilnějšího povrchu, aby se vyšvihl ze šesté stovky. Zdolat v 1. kole Sebastiana Kordu je však velký úkol.