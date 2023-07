Wimbledon ONLINE: Vondroušová v boji o semifinále, v cestě Pegulaová

Poslední české zástupkyni ve dvouhře Markétě Vondroušové stojí v cestě mezi nejlepší čtveřici letošního Wimbledonu Jessica Pegulaová. Obě hráčky se spolu nikdy předtím neutkaly, nyní se pro obě jedná o veledůležitý zápas. Američanka by v případě úspěchu poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále ve dvouhře, Vondroušová se pokusí navázat na dnes již památné tažení na French Open před čtyřmi lety, kdy jako nenasazená prošla senzačně až do finále. Zvládne to? Sledujte ONLINE přenos utkání na webu iSport.cz.