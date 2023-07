Vondroušová ve finále. Jistých 32 milionů a velký skok žebříčkem

Markétě Vondroušové stačila na centrálním dvorci v All England Clubu hodina a patnáct minut, aby ve dvou setech postoupila přes Ukrajinku Elinu Svitolinovou do finále Wimbledonu. Velký úspěch, u kterého londýnská pohádka čtyřiadvacetileté tenistky nemusí skončit. V sobotu bude mít svou druhou šanci na grandslamový titul. Na kolik si přijde na odměnách a kam ji v žebříčku katapultuje wimbledonské tažení?

Dosavadní výdělek Vondroušové na okruhu WTA činí něco málo pod 5,5 milionu dolarů (necelých 116 milionů korun). V případě, že by rodačka ze Sokolova uspěla i v sobotním finále, rozrostla by se tato suma o více než polovinu. Za vítězství by totiž obdržela odměnu v celkové výši 2,35 milionů liber (přes 65 milionů korun). I pokud by ale finále nezvládla, inkasuje za druhé místo přesně poloviční částku. V intencích jejích výdělků se v obou případech jedná o dramatickou částku.

Skok v žebříčku

Před turnajem figurovala Vondroušová na 42. místě žebříčku WTA. Už nyní je jasné, že si výrazně polepší. Její nové postavení nebude na horším než 16. místě, pakliže by v All England Clubu vyhrála, kromě ohromné výplaty by sesadila na desátém místě Darju Kasatkinovou z Ruska. Tím by si vylepšila své dosavadní maximum z léta roku 2019, tedy ze sezony, ve které dokráčela do finále Roland Garros.