Wimbledon: Stylová rozlučka, Strýcová je ve finále čtyřhry. Slaví i Djokovič

„Je to strašně emotivní. Být po čtyřech letech zase ve finále je úžasné,“ řekla novinářům Strýcová. „Už sice na sebe nemám takovou tíhu, protože nehraju o body, ale přeci jen je to Wimbledon a chcete ten svůj příběh zakončit nejlépe, co můžete. Abych tu ale byla ve finále, to vůbec nechápu,“ doplnila.

Bývalá světová jednička v deblu Strýcová a Sie Šu-wej mohou získat druhý společný grandslamový titul a nahradit na trůnu loňské vítězky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Nasazené jedničky se z turnaje odhlásily kvůli zranění Krejčíkové.

Strýcová se na tenisové kurty vrátila po mateřské přestávce letos v dubnu. Po Wimbledonu nastoupí na přelomu července a srpna na domácím turnaji Livesport Prague Open. S kariérou se definitivně rozloučí v září na US Open.

Strýcová se Sie Šu-wej vykročily za postupem díky vydařené koncovce prvního setu. V desáté hře získaly rozhodující brejk a sadu získaly za necelou hodinu ve svůj prospěch. Ve druhém setu utekla nenasazená česko-tchajwanská dvojice do vedení 5:0 a žádné drama již nedovolila.

„Po utkání jsem byla strašně dojatá a myslím, že jsem trochu strhla Šu-wej. Ona není cíťa a neukazuje emoce. Najednou byla také emotivní a objímala mě. V zákulisí byla šťastná, že jsem ji takhle nikdy neviděla,“ uvedla Strýcová. „Jen jsem jí říkala, že tomu nemůžu uvěřit, že jsme zase ve finále, jestli to je sen nebo se to fakt děje. A ona mi odpovídala: 'Its ok Barbora, its ok'. Ona je nejvíc,“ doplnila s úsměvem česká tenistka.

Sedmatřicetiletá Sie Šu-wej může triumfovat ve čtyřhře ve Wimbledonu počtvrté, vedle čtyři roky starého triumfu se Strýcovou uspěla na londýnské trávě také v letech 2013 a 2021. Strýcová usiluje o druhý grandslamový deblový titul v kariéře. Poražené semifinalistky Bouzková se Sorribesovou zaznamenaly nejlepší společné vystoupení na grandslamu.

Djokovič je opět ve finále

Novaka Djokoviče dělí jediná výhra od obhajoby a celkem osmého titulu ve Wimbledonu. V semifinále na londýnské trávě srbský tenista a aktuálně druhý hráč žebříčku ATP porazil v souboji generací jednadvacetiletého italského soupeře Jannika Sinnera 6:3, 6:4, 7:6. V neděli bude šestatřicetiletý Djokovič útočit na vylepšení vlastního rekordu v počtu grandslamových trofejí, v cestě za 24. triumfem mu bude stát vítěz souboje mezi světovou jedničkou Carlosem Alcarazem ze Španělska a třetím hráčem světa Daniilem Medvěděvem z Ruska.

Djokovič vyhrál v All England Clubu 34. zápas za sebou. Ve finále je v pátém ročníku v řadě, předchozí čtyři skončily jeho triumfem - s přestávkou v roce 2020, kdy se turnaj kvůli pandemii koronaviru nehrál - stejně jako ty v letech 2011, 2014 a 2015. Rozhodující souboj na londýnské trávě nezvládl jen v roce 2013, kdy jej porazil domácí Andy Murray.

Po letošních vítězstvích na Australian Open a Roland Garros Djokovič nadále útočí na celoroční Grand Slam, který se mu dosud v kariéře získat nepovedlo. Předloni jej o něj připravil ve finále US Open Medveděv. Osmý wimbledonský titul by znamenal vyrovnání rekordu Rogera Federera.

Proti nasazené a světové osmičce Sinnerovi stačil Djokovičovi brejk v každém z prvních dvou setů. Ve třetí sadě servis o patnáct let mladšího soupeře nezískal a za stavu 4:5 čelil dvěma setbolům, ale nakonec zůstal na podání stoprocentní a dovedl sadu do tie-breaku. V něm zlikvidoval počáteční dvoubodovou ztrátu, od stavu 4:4 získal tři míče za sebou a tím posledním hned při prvním mečbolu zápas po dvou hodinách a 46 minutách ukončil.

„Výsledek neodráží realitu, bylo to velmi vyrovnané. Dokázal, proč je lídrem nastupující generace a jeden z nejlepších světových hráčů,“ pochválil Djokovič soupeře. „Já se snažím nebrat věk jako překážku. Vlastně mám pocit, že těch 36 let je nových 26,“ řekl Srb, který naposledy ve Wimbledonu neuspěl v roce 2017, kdy ve čtvrtfinále vzdal ve druhém setu Tomáši Berdychovi.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (2-Srb.) - Sinner (8-It.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Strýcová, Sie Šu-wej (ČR/Tchaj-wan) - Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) 6:4, 6:1,

Hunterová, Mertensová (3-Austr./Belg.) - Čang Šuaj, Dolehideová (16-Čína/USA) 6:1, 6:1.