Další česká finalistka Strýcová: Sen se plní, máma vaří. A Víňa se pokakal

Kde se vás bere ta energie?

„Nevím. Říkala jsem si, že to se mnou pleskne. (smích) Když už jste ale v semifinále, tak chcete hrát finále. Nechala jsem na kurtu vše, co jsem měla. Myslím, že i začátek zápasu to tak i vypadalo. Hrála jsem výborně, pak šel výkon trochu dolů. Byla tam kritická situace za stavu 4:4, 15:40 na můj servis, ale tehdy jsem dobře zaservírovala a Šu-wej mi pomohla. Klíčový byl i první game druhého setu, kde jsme také prohrávaly a také jsem celkem dobře zaservírovala. Celkově je to strašně emotivní. Být po čtyřech letech zase ve finále Wimbledonu je úžasné.“

A emotivní, po mečbolu jste se rozplakala a strhla jste i jindy stoicky klidnou Šu-wej.

„Ona není cíťa, neukazuje emoce. A najednou byla také emotivní a objímala mě. V zákulisí byla tak šťastná, že jsem ji takhle nikdy neviděla. Říkala jsem jí, že tomu nemůžu uvěřit, že jsme zase ve finále. Jestli to je sen, nebo se to fakt děje. A ona na to: It´s ok Barbora, it´s ok. Ona je nejvíc.“

Co pro vás finále Wimbledonu v téhle fázi kariéry znamená?

„Nehraju o body, už takovou tíhu nevnímám. Ale přeci jenom je to Wimbledon a chci na něm svůj příběh zakončit co nejlépe. A teď jsme ve finále. Fakt nechápu!“

Po grandslamovém titulu jste i ve čtyřhře šla celou kariéru, získala jste jeden a mnohokrát neuspěla. Teď se vracíte po víc než dvouleté pauze jako pracující matka a hned takový úspěch. Jak si to vysvětlujete?

„Chápete to vy? Já to nechápu. Nevím, čím to je. Možná tím, že věříme, že na to máte. Máme se Šu-wej tenis hrozně rády, vrací se nám vzpomínky na rok 2019, kdy jsme tu vyhrály. Každopádně není konec. Finále bude strašně těžké. Hunterová s Mertensovou dneska postoupily tak rychle, že jsme se sotva stačily rozcvičit.“

Ani vy neumdléváte, i když v nadsázce říkáte, že jste se Sie Šu-wej dvě báby na jedné straně sítě.

„A jak se hejbeme co?“

Jak moc jsou pro vás náročné dva týdny Wimbledonu a péče o synka Vincenta?

„Dost. S tímhle gaunerem (ukazuje na Vincenta sedícího mámě na klíně) moc nespím. Na kurtu se ale vždycky nějak dokážu rozhýbat, protože zvlášť já hraju bez nohou poloviční tenis. Možná za sebou nemám profi přípravu a úplně natrénováno, ale taky už mám nějaké zkušenosti, které mi v zápasech dost pomáhají.“

A kdo vám pomáhá na turnaji s Vincentem? Sestra už se vrátila domů, že?

„Jo, ségra odletěla, ale mám tady mamku, která to drží. Mamka je nejvíc, bez ní bych to nedávala. Vždy kolem půl deváté odjede s malým z baráku, abych mohla trochu dospat noc. I odpoledne mi takhle umožní třeba hodinového šlofíka. Jinak trénuju, dáme si oběd a pak jsme všichni tři společně. Vezme Víňu buď do školky, která tady je, nebo do parku. A večer máma vaří, což je bomba!“

Co vám chystá?

„No, takže… Včera jsme měli zeleninový sós se špagetami, předtím rajskou a nebo vepřové se špenátem. Jako strašně dobrý!“

To není úplně strava pro sportovce.

(smích) „Na tenise je pořád plno lososů a rýže, takže máma to tam vždycky večer napere. Z vepřovýho kape tuk a já: Jóóó, supr, mami!“

Přála jste si ve Wimbledonu vydržet co nejdéle. To se vám už splnilo, nedělní finále dámského deblu bude posledním významným utkáním turnaje.

„Budeme hrát až po finále chlapů, sen se mi plní. Ještě je třeba poslední krok, ale pojďme si užít, co je teď.“

Plánujete hrát ještě turnaj v Praze a US Open. Kdybyste ale zvítězily, nebyl by to ideální moment k definitivnímu odchodu?

„Dobrá otázka. Takhle jsem o tom nepřemýšlela, ale asi by mě to napadlo. Fakt nevím, uvidíme. Musíme hrát strašně dobře, abychom to daly. A my budeme!“ (smích)

Jak podle vás dopadne dámské finále Markéta Vondroušová – Uns Džábirová?

„Maky ji letos několikrát porazila. Je to finále, takže doufejme, že jí nervově nesebere. Myslím, že Maky má velkou šanci vyhrát. Hraje skvěle. Asi bych řekla, že i vyhraje, což by bylo super.“

Prý jste s Markétou rozmlouvala před jejím semifinále. Radila jste jí?

„Nééé, moc dobře ví, co má hrát. Bavily jsme se jen tak. Před naším posledním zápasem jsme se taky viděly, skříňky máme skoro vedle sebe. V rychlosti jsme si plácly. Malý Víňa jí před semifinále nakreslil obrázek a ona říkala: Mám ho v báglu. Odpovídám jí: Vidíš, bude se tě držet štěstí.“

Teď by měl Vincent nakreslit na finále obrázek taky mámě.

„No, to jo, no. Viňajs, ty ses pokakal, že? Pardon.“ (smích)