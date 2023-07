Vondroušová o titulu po návratu do Prahy: Velký kolotoč. Tetování má čas

Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová poprvé po návratu do České republiky mluvila před novináři a fanoušky. Z jejího projevu bylo patrné, že se lépe cítí na kurtu a mediální povinnosti jí dávají zabrat. „Poslední dny byly dost náročné, byl to velký kolotoč, ale jsem moc ráda, že jste všichni tady,“ prohlásila s úsměvem na úvod tiskové konference v jejím domovském klubu 1. ČLTK.

V prvních odpovědích přítomným novinářům se znovu dotkla toho, jak ji překvapilo, že umí hrát tak dobře na trávě a také to, jak celý turnaj a především těžké koncovky zápasů zvládla mentálně.

Řeč přišla i na posun v žebříčku na 10. místo a výbornou pozici v boji o Turnaj mistryň. V live WTA race je aktuálně pátá. „Myslím, že TOP 10 je taková meta pro všechny, co začínají s tenisem. Je to skvělé i kvůli nasazovaní pro turnaje. Na Turnaj mistryň zatím nemyslím, jsem sice v racu vysoko, je to ale dost daleko a je tam dost holek, co o tom také můžou uvažovat.“

Zároveň přiznala, že se nyní vydá domů do rodného Sokolova a od tenisu si dá pár dní klid. I kvůli zraněnému kotníku, který ji trápil prakticky celý turnaj a odstoupila kvůli němu ze čtyřhry.

Co se týče tetování tenistky a jejího kouče, zatím k němu nedošlo. Oba přiznali, že v Londýně po výhře byl takový frmol, že nebyl čas si ani říct. Nepotvrdila ani, zda je pravda, že půjde o jahodu. „Zatím opravdu nevíme,“ dodala. „Uděláme to, ale musí se to pořádně promyslet,“ dodal vedle sedící trenér Jan Hernych.

Na závěr TK se v sále pustil vítězný míč z finále proti Uns Džábirové. „Poprvé to vidím s komentářem,“ usmála se šampionka a následně přiznala, že moment sleduje asi počtvrté. Když v televizním komentáři zaznělo, že „závěr zvládla bez nervů“, s úsměvem ještě prohodila „No to nevím.“

Na tiskovce byl kromě šampionky její trenér Hernych, prezident českého tenisového svazu Ivo Kaderka a manažer Vondroušové domovského klubu 1. ČLTK Vladislav Šavrda. „Scházíme se tu při nejkrásnější příležitosti, co jsem tady zažil. Markétě děkuji za reprezentaci klubu. Letos slavíme 130 let jakožto nejstarší klub v Česku a tenhle titul je tím nejkrásnějším dárkem,“ dodal Šavrda.