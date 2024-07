Plíšková i Muchová končí, Menšík padl po boji. Dva české postupy

Tenistky Linda Nosková a Brenda Fruhvirtová postoupily poprvé v kariéře do 2. kola Wimbledonu. Devatenáctiletá Nosková porazila na úvod travnatého grandslamu v All England Clubu Italku Saru Erraniovou 7:6, 6:1, o dva roky mladší Fruhvirtová vyřadila po velkém obratu v duelu sedmnáctiletých hráček 24. nasazenou Rusku Mirru Andrejevovou 1:6, 6:3, 6:2. Nosková narazí na Kanaďanku Biancu Andreescuovou, Fruhvirtová se utká s přemožitelkou Karolíny Muchové, Španělkou Paulou Badosaovou.

Muchová, která startovala na prvním grandslamu od loňského zranění zápěstí, podlehla Badosaové 3:6, 2:6. Neuspěla ani Karolína Plíšková, která prohrála s Ruskou Dianou Šnajderovou 6:4, 4:6, 5:7. Dohrál také wimbledonský debutant Jakub Menšík, který nestačil na nasazenou třiadvacítku Alexandera Bublika z Kazachstánu 6:4, 7:6, 4:6, 4:6, 2:6.

Čtvrtfinalistka letošního Australian Open Nosková potvrdila proti Erraniové roli favoritky. O osmnáct let starší soupeřku předčila v počtu vítězných míčů jasně 43:16. Zaznamenala také šest es.

Nosková zvrátila v úvodním setu nepříznivý vývoj ze stavu 2:5. Odvrátila dva setboly a vynutila si zkrácenou hru, kterou vyhrála 7:3. Ve druhém setu už měla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy utkání pod kontrolou. Erraniové vzala třikrát servis a po hodině a 22 minutách proměnila druhý mečbol.

Sedmnáctiletá Fruhvirtová postoupila do 2. kola grandslamu podruhé v kariéře. Napodobila letošní počin z Australian Open. Proti semifinalistce Roland Garros ji nerozhodila ani ztráta prvního setu, v němž přišla třikrát o servis, ani stav 0:3 ve druhém setu. Od té doby prolomila Andrejevové všech zbývajících sedm servisů a vývoj otočila.

Finalistce turnaje z roku 2021 Plíškové nepomohlo proti Šnajderové devět es a 42 vítězných míčů. Duel s dvacetiletou Ruskou, která před Wimbledonem ovládla turnaj v německém Bad Homburgu, prohrála po dvou hodinách a 24 minutách. Rodačka z Loun vypadla v 1. kole i na třetím grandslamu sezony a ve Wimbledonu podruhé za sebou.

„Byl to těžký zápas, kvalitní z obou stran. Všechny sety byly strašně vyrovnané. Mrzí mě, že jsem měla brejk ve druhém i třetím setu, ale nepodařilo se mi ho udržet trošičku déle. Šance při jejím servisu prostě byly,“ řekla českým novinářům Plíšková. „Její servis mi ale vadil. Na to, jak je malá, hraje docela rychle a agresivně. Zaslouženě vyhrála,“ doplnila Plíšková.

Bývalá světová jednička a finalistka letošního travnatého turnaje v Nottinghamu Plíšková nastoupila s obvázaným pravým stehnem. Úvod zápasu jí vyšel. Ve třetí hře vzala soupeřce servis, v šestém gamu odvrátila tři brejkboly a po čtyřiceti minách získala první set.

Ve druhé sadě získala Plíšková vedení 3:2, výhodu brejku ale hned ztratila. V desátém gamu za stavu 4:5 sice česká tenistka smazala na servisu nepříznivý stav 0:40, Šnajderová si ale poté vypracovala další setbol a proti němu tentokrát Plíšková zahrála dvojchybu.

Také třetí set měla Plíšková dobře rozehraný. Vedla 2:0, Šnajderová ale srovnala a v desáté hře si vypracovala dva mečboly. Plíšková je odvrátila, za stavu 5:6 ji ale Ruska dostala znovu pod tlak a česká tenistka tentokrát při odvracení třetího mečbolu zahrála míč do autu.

Muchová sehrála první grandslamový zápas od loňského semifinále US Open, po němž laborovala téměř deset měsíců se zraněným zápěstím. V duelu s Badosaovou ale neuspěla a skončila ve Wimbledonu potřetí za sebou v 1. kole. Olomoucké rodačce nepomohlo ani 21 vítězných míčů.

Sedmadvacetiletá Muchová nedokázala ani jednou vzít Badosaové servis. Neproměnila ani jeden ze šesti brejkbolů. V prvním setu prohrávala 0:2 a ztrátu nedohnala. Ve druhé sadě přišla česká tenistka o podání dvakrát, Badosaová utekla do vedení 5:1 a využila druhý mečbol.

Menšík se mohl v úvodu utkání s Bublikem opřít o dobrý servis. První set získal díky brejku v úvodní hře a totéž prostějovský rodák zopakoval i ve druhé sadě. Přestože Bublik tentokrát srovnal, v tie-breaku uspěl Menšík 7:2.

Od té chvíle ale rodák z ruské Gatčiny nepřišel ani jednou o podání a vývoj otočil. Třetí set získal díky brejku v páté hře, ve čtvrté sadě se zotavil i z pádu, při němž si pochroumal tříslo, a vzal Menšíkovi servis v devátém gamu.

V rozhodujícím setu šel do vedení 3:1 a Menšíkovi poté nepomohla ani pauza na ošetření nohy. O servis přišel ještě jednou a duel po třech hodinách a 27 minutách ztratil. Bublik zaznamenal 32 es, Menšík jich měl 14.

Alcaraz zdolal kvalifikanta, nezaváhal ani Sinner

Obhájce titulu Carlos Alcaraz vstoupil do Wimbledonu výhrou 7:6, 7:5, 6:2 nad soupeřem z kvalifikace Markem Lajalem. Jednadvacetiletý španělský tenista s estonským vyzyvatelem bojoval téměř dvě a půl hodiny a v prvních dvou setech musel dohánět ztrátu podání, ale nakonec z pozice třetího nasazeného hráče roli favorita potvrdil.

„Trochu mě překvapil a jsem za první letošní vítězství na zdejším centrkurtu rád. Ještě pořád jsem nervózní, když tu hraju,“ řekl Alcaraz na dvorci.

Tři týdny po triumfu na French Open měl se soupeřem z třetí stovky žebříčku hlavně v prvních dvou setech práci. V první sadě ztratil servis za stavu 2:2, ale soupeře hned o výhodu připravil. Na další brejkboly už nedošlo a tie-break vyhrál Alcaraz 7:3. Druhý set ale nezačal dobře, prohrával 0:2, ale znovu se mu povedl okamžitý návrat do zápasu, za stavu 5:5 vzal Lajalovi podání opět a sám pak uhrál čistou hru.

Třetí set se už hrál podle not bývalé světové jedničky. Alcaraz začal ziskem soupeřova podání, později přidal další brejk a vedl 5:1. Při Estoncově servisu ještě neproměnil mečbol, při vlastním podání hned ten další ano.

Nezaváhal ani první hráč světa a vítěz Australian Open Jannik Sinner z Itálie, byť proti německému protivníkovi Yannicku Hanfmannovi vypadl na chvíli z role. Ve třetím setu prohrával 0:4 a navzdory zisku brejku už se do něj nevrátil, přesto nakonec slavil postup po vítězství 6:3, 6:4, 3:6 a 6:3. Naproti tomu bez ztráty sady zvládl první zápas loňský semifinalista Daniil Medveděv z Ruska. Pátý nasazený hráč porazil 6:3, 6:4, 6:2 Američana Aleksandara Kovacevice.

V ženském pavouku obstála světová dvojka Coco Gauffová, jež v americkém duelu smetla Caroline Dolehideovou 6:1, 6:2. Prvním větším překvapením je vyřazení osmé nasazené Číňanky Čeng Čchin-wen, kterou porazila hráčka z druhé stovky žebříčku a úspěšná kvalifikantka Lulu Sunová po obratu 4:6, 6:2, 6:4.

Po pětileté absenci slavila vítězný návrat do All England Clubu bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Japonská držitelka divoké karty zdolala francouzskou soupeřku Diane Parryovou po divokém průběhu 6:1, 1:6, 6:4. Ósakaová se letos vrátila na kurty po patnáctiměsíční mateřské pauze a postupem vyrovnala své letošní maximum na grandslamech z French Open. Ve Wimbledonu, kde došla nejdál do třetího kola, vyhrála čtyřnásobná grandslamová šampionka zápas poprvé po šesti letech.

„Přála bych si říct, že jsem si zápas po celou dobu užívala. Srdce mi tlouklo jako o závod,“ řekla Ósakaová.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Ruud (8-Nor.) - Bolt (Austr.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:4,

Dimitrov (10-Bulh.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4, 7:5,

Shapovalov (Kan.) - Jarry (19-Chile) 6:1, 7:5, 6:4,

Šang Ťün-čcheng (Čína) - Garín (Chile) 7:5, 6:4, 6:4,

Fognini (It.) - Van Assche (Fr.) 6:1, 6:3, 7:5,

Struff (Něm.) - Marozsan (Maď.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3,

Čorič (Chorv.) - Meligeni (Braz.) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3,

Alcaraz (3-Šp.) - Lajal (Est.) 7:6 (7:3), 7:5, 6:2,

Medveděv (5-Rus.) - Kovacevic (USA) 6:3, 6:4, 6:2,

Nakashima (USA) - Báez (18-Arg.) 6:2, 6:3, 6:4,

Monfils (Fr.) - Mannarino (22-Fr.) 6:4, 3:6, 7:5, 6:4,

Tiafoe (29-USA) - Arnaldi (It.) 6:7 (5:7), 2:6, 6:1, 6:3, 6:3,

Čang Č'-čen (32-Čína) - Janvier (Fr.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:2,

Wawrinka (Švýc.) - Broom (Brit.) 6:3, 7:5, 6:4,

Thompson (Austr.) - Kotov (Rus.) 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4,

Berrettini (It.) - Fucsovics (Maď.) 7:6 (7:3), 6:2, 3:6, 6:1,

Muller - Gaston (oba Fr.) 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5),

Bublik (23-Kaz.) - Menšík (ČR) 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2,

Altmaier (Něm.) - Fery (Brit.) 4:6, 7:6 (8:6), 1:6, 6:3, 6:1,

Harris (JAR) - Michelsen (USA) 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (11:9),

Humbert (16-Fr.) - Ševčenko (Rus.) 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 6:1,

Van de Zandschulp (Niz.) - Broady (Brit.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2,

Paul (12-USA) - Martínez (Šp.) 6:2, 6:1, 4:6, 6:3,

Griekspoor (27-Niz.) - Galán (Kol.) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4,

Sonego (It.) - Navone (31-Arg.) 6:4, 7:6 (7:2), 6:4,

Bautista (Šp.) - Marterer (Něm.) 6:3, 6:1, 6:4,

Vukic (Austr.) - Ofner (Rak.) 6:7 (9:11), 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8),

Cazaux (Fr.) - Bergs (Belg.) 6:1, 6:4, 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8),

Virtanen (Fin.) - Purcell (Austr.) 6:3, 6:2, 6:2,

Sinner (1-It.) - Hanfmann (Něm.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3,

Kecmanovič (Srb.) - Nagal (Indie) 6:2, 3:6, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Sakkariová (9-Řec.) - Kesslerová (USA) 6:3, 6:1,

Pavljučenkovová (25-Rus.) - Townsendová (USA) 7:6 (7:4), 6:1,

Jastremská (28-Ukr.) - Podoroská (Arg.) 6:1, 7:6 (7:1),

Gračovová (Fr.) - Curenková (Ukr.) 6:3, 6:1,

Ču Lin (Čína) - Beguová (Rum.) 6:0, 6:4,

Minnenová (Belg.) - Watsonová (Brit.) 7:5, 6:4,

Paoliniová (7-It.) - Sorribesová (Šp.) 7:5, 6:3,

Kasatkinová (14-Rus.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:0,

Kosťuková (18-Ukr.) - Šramková (SR) 6:3, 6:2,

Todoniová (Rum.) - Danilovičová (Srb.) 7:5, 6:1,

Rusová (Niz.) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:3,

Mertensová (Belg.) - Hibinová (Jap.) 2:6, 6:2, 6:4,

Šnajderová (Rus.) - Plíšková (ČR) 4:6, 6:4, 7:5,

Keysová (12-USA) - Trevisanová (It.) 6:4, 7:6 (7:4),

Burelová (Fr.) - Lysová (Něm.) 6:2, 6:4,

Wang Ja-fan (Čína) - Schmiedlová (SR) 6:0, 3:6, 6:4,

Ósakaová (Jap.) - Parryová (Fr.) 6:1, 1:6, 6:4,

Savilleová (Austr.) - Stearnsová (USA) 6:4, 6:2,

Sunová (N. Zél.) - Čeng Čchin-wen (8-Čína) 4:6, 6:2, 6:4,

Vekičová (Chorv.) - Wang Si-jü (Čína) 3:6, 6:3, 6:4,

Miyazakiová (Brit.) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:1,

Raducanuová (Brit.) - Zarazúaová (Mex.) 7:6 (7:0), 6:3,

Stephensová (USA) - Jacquemotová (Fr.) 6:3, 6:3,

E. Andrejevová (Rus.) - Bektasová (USA) 7:6 (7:5), 3:6, 6:3,

Starodubcevová (Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:3,

Badosaová (Šp.) - Muchová (ČR) 6:3, 6:2,

Gauffová (2-USA) - Dolehideová (USA) 6:1, 6:2,

Navarrová (19-USA) - Wang Čchiang (Čína) 6:0, 6:2,

Kartalová (Brit.) - Cirsteaová (29-Rum.) 3:6, 6:2, 6:0,

Andreescuová (Kan.) - Cristianová (Rum.) 6:4, 6:2,

B. Fruhvirtová (ČR) - Andrejevová (24-Rus.) 1:6, 6:3, 6:2,

Nosková (26-ČR) - Erraniová (It.) 7:6 (7:3), 6:1.