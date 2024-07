Wimbledon ONLINE: Plíšková končí už v 1. kole! Menšík padl po velkém boji

Brenda Fruhvirtová na snímku z kvalifikace US Open • Profimedia.cz

Svátek všech tenisových fanoušků začíná. Úvodní den turnaje ve Wimbledonu, kde loňský triumf obhajuje Markéta Vondroušová či Carlos Alcaraz, nabízí celou řadu utkání včetně pěti zápasů zástupců českého tenisu. V akci by se večer měly představit ještě Linda Nosková, Brenda Fruhvirtová a Karolína Muchová. Svoji poušť v Londýně rychle skončila Karolína Plíšková, která padla s Dianou Šnajderovou 1:2 na sety. S turnajem se loučí také Jakub Menšík, který po velkém boji prohrál s Alexandrem Bublikem (2:3 na sety). ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.

Plíšková znovu končí hned v 1. kole

Tenistka Karolína Plíšková dohrála ve Wimbledonu v 1. kole. Na travnatém grandslamu v All England Clubu dnes nedotáhla k vítězství dobře rozehraný duel s Ruskou Dianou Šnajderovou a prohrála 6:4, 4:6, 5:7. Finalistka turnaje z roku 2021 Plíšková vypadla hned po úvodním utkání třetího grandslamového turnaje sezony podruhé za sebou.

Dvaatřicetileté Plíškové nepomohlo ani devět es a 42 vítězných míčů. Duel s dvacetiletou Šnajderovou, která před Wimbledonem vyhrála turnaj v německém Bad Homburgu, prohrála po dvou hodinách a 24 minutách.

Bývalá světová jednička a finalistka letošního travnatého turnaje v Nottinghamu Plíšková nastoupila s obvázaným pravým stehnem. Úvod zápasu jí vyšel. Ve třetí hře vzala soupeřce servis, v šestém gamu odvrátila tři brejkboly a po čtyřiceti minách získala první set.

Ve druhé sadě získala Plíšková vedení 3:2, výhodu brejku ale hned ztratila. V desátém gamu za stavu 4:5 sice česká tenistka smazala na servisu nepříznivý stav 0:40, Šnajderová si ale poté vypracovala další setbol a proti němu tentokrát Plíšková zahrála dvojchybu.

Také třetí set měla Plíšková dobře rozehraný. Vedla 2:0, Šnajderová ale srovnala a v desáté hře si vypracovala dva mečboly. Plíšková je odvrátila, za stavu 5:6 ji ale Ruska dostala znovu pod tlak a česká tenistka tentokrát při odvracení třetího mečbolu zahrála míč do autu.

Alcaraz zdolal kvalifikanta

Obhájce titulu Carlos Alcaraz vstoupil do Wimbledonu výhrou 7:6, 7:5, 6:2 nad soupeřem z kvalifikace Markem Lajalem. Jednadvacetiletý španělský tenista s estonským vyzyvatelem bojoval téměř dvě a půl hodiny a v prvních dvou setech musel dohánět ztrátu podání, ale nakonec z pozice třetího nasazeného hráče roli favorita potvrdil.

„Trochu mě překvapil a jsem za první letošní vítězství na zdejším centrkurtu rád. Ještě pořád jsem nervózní, když tu hraju,“ řekl Alcaraz na dvorci.

Tři týdny po triumfu na French Open měl se soupeřem z třetí stovky žebříčku hlavně v prvních dvou setech práci. V první sadě ztratil servis za stavu 2:2, ale soupeře hned o výhodu připravil. Na další brejkboly už nedošlo a tie-break vyhrál Alcaraz 7:3. Druhý set ale nezačal dobře, prohrával 0:2, ale znovu se mu povedl okamžitý návrat do zápasu, za stavu 5:5 vzal Lajalovi podání opět a sám pak uhrál čistou hru.

Třetí set se už hrál podle not bývalé světové jedničky. Alcaraz začal ziskem soupeřova podání, později přidal další brejk a vedl 5:1. Při Estoncově servisu ještě neproměnil mečbol, při vlastním podání hned ten další ano.

První zápas zvládl bez ztráty setu také loňský semifinalista Daniil Medveděv z Ruska. Pátý nasazený hráč porazil 6:3, 6:4, 6:2 Američana Aleksandara Kovacevice.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Ruud (8-Nor.) - Bolt (Austr.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:4,

Dimitrov (10-Bulh.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4, 7:5,

Shapovalov (Kan.) - Jarry (19-Chile) 6:1, 7:5, 6:4,

Šang Ťün-čcheng (Čína) - Garín (Chile) 7:5, 6:4, 6:4,

Fognini (It.) - Van Assche (Fr.) 6:1, 6:3, 7:5,

Struff (Něm.) - Marozsan (Maď.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3,

Čorič (Chorv.) - Meligeni (Braz.) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3,

Alcaraz (3-Šp.) - Lajal (Est.) 7:6 (7:3), 7:5, 6:2,

Medveděv (5-Rus.) - Kovacevic (USA) 6:3, 6:4, 6:2,

Nakashima (USA) - Báez (18-Arg.) 6:2, 6:3, 6:4,

Monfils (Fr.) - Mannarino (22-Fr.) 6:4, 3:6, 7:5, 6:4,

Tiafoe (29-USA) - Arnaldi (It.) 6:7 (5:7), 2:6, 6:1, 6:3, 6:3,

Čang Č'-čen (32-Čína) - Janvier (Fr.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:2,

Wawrinka (Švýc.) - Broom (Brit.) 6:3, 7:5, 6:4,

Thompson (Austr.) - Kotov (Rus.) 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4,

Berrettini (It.) - Fucsovics (Maď.) 7:6 (7:3), 6:2, 3:6, 6:1,

Muller - Gaston (oba Fr.) 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5),

Bublik (23-Kaz.) - Menšík (ČR) 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2,

Altmaier (Něm.) - Fery (Brit.) 4:6, 7:6 (8:6), 1:6, 6:3, 6:1,

Harris (JAR) - Michelsen (USA) 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (11:9),

Humbert (16-Fr.) - Ševčenko (Rus.) 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 6:1,

Van de Zandschulp (Niz.) - Broady (Brit.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Sakkariová (9-Řec.) - Kesslerová (USA) 6:3, 6:1,

Pavljučenkovová (25-Rus.) - Townsendová (USA) 7:6 (7:4), 6:1,

Jastremská (28-Ukr.) - Podoroská (Arg.) 6:1, 7:6 (7:1),

Gračovová (Fr.) - Curenková (Ukr.) 6:3, 6:1,

Ču Lin (Čína) - Beguová (Rum.) 6:0, 6:4,

Minnenová (Belg.) - Watsonová (Brit.) 7:5, 6:4,

Paoliniová (7-It.) - Sorribesová (Šp.) 7:5, 6:3,

Kasatkinová (14-Rus.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:0,

Kosťuková (18-Ukr.) - Šramková (SR) 6:3, 6:2,

Todoniová (Rum.) - Danilovičová (Srb.) 7:5, 6:1,

Rusová (Niz.) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:3,

Mertensová (Belg.) - Hibinová (Jap.) 2:6, 6:2, 6:4,

Šnajderová (Rus.) - Plíšková (ČR) 4:6, 6:4, 7:5,

Keysová (12-USA) - Trevisanová (It.) 6:4, 7:6 (7:4),

Burelová (Fr.) - Lysová (Něm.) 6:2, 6:4,

Wang Ja-fan (Čína) - Schmiedlová (SR) 6:0, 3:6, 6:4,

Ósakaová (Jap.) - Parryová (Fr.) 6:1, 1:6, 6:4,

Savilleová (Austr.) - Stearnsová (USA) 6:4, 6:2,

Sunová (N. Zél.) - Čeng Čchin-wen (8-Čína) 4:6, 6:2, 6:4,

Vekičová (Chorv.) - Wang Si-jü (Čína) 3:6, 6:3, 6:4,

Miyazakiová (Brit.) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:1,

Raducanuová (Brit.) - Zarazúaová (Mex.) 7:6 (7:0), 6:3,

Stephensová (USA) - Jacquemotová (Fr.) 6:3, 6:3,

E. Andrejevová (Rus.) - Bektasová (USA) 7:6 (7:5), 3:6, 6:3,

Starodubcevová (Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:3.