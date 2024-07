Dvě výhry za 21 hodin. Byla to šichta, řekla Krejčíková. Teď na katyni Maky

PŘÍMO Z LONDÝNA | Poslední měsíce žehrala na zdraví a chybějící zápasovou praxi. Ale ve Wimbledonu je fit a vracející se jistotu prodává v koncovkách vyrovnaných setů. Hlavně díky tomu se Barbora Krejčíková, hodně neobvykle během pouhých 21 hodin, prosmýkla z nuly až do 3. kola grandslamu v All England Clubu. Americkou kvalifikantu Katie Volynetsovou přemohla 7:6 (6), 7:6 (5) a v sobotu ji čeká Jessica Bouzasová, přemožitelka obhájkyně titulu Markéty Vondroušové.

Pořadatelé vás nešetřili. Až ve středu v podvečer jste dohrála tříhodinový mač proti Kuděrmetovové a o den později v 11 dopoledne jste se musela hlásit na kurtu k dalšímu utkání. Překvapili vás?

„Docela jo. I proto to byla dneska docela šichta. Jsem ráda, že se mi znovu podařilo vyhrát, protože to byl další hodně těžký zápas. Rozdíly jsou dneska hrozně malinké, každá může porazit každou. Soupeřka byla rozjetá z kvalifikace, nedala mi moc míčů zadarmo, všechno jsem si musela uhrát. Je cenné, že jsem to zase zvládla ubojovat a vyhrála dva tiebreaky.“

A navíc máte konečně půl den na oddych.

„Na ten se těším. Odpočinu si, půjdeme někam na dobrou večeři. A zítra po deblu se koukneme na příští soupeřku a něco vymyslíme.“

Tou bude Španělka Jessica Bouzasová, 83. na žebříčku a přemožitelka Markéty Vondroušové. Právě vy dvě jste poslední české grandslamové vítězky, i vám se však předloni v Paříži stalo, že jste při obhajobě padla už v 1. kole. Popište, jaký je to stres.

„Nikdo si nedokáže představit, jaké to je. Člověk dlouho dopředu ví, že bude obhajovat, ale nedá se na to připravit. Když přijdete na kurt, emoce jsou takové, že vás úplně pohltí. Já si to aspoň myslím. Tehdy v Paříži jsem dostala na centru Francouzku. Přišlo mi, že jsem hrála dobře, měla jsem set a 2:0, ale pak mi došla šťáva. Taky mi to nevyšlo a byla jsem z toho hodně špatná.“

Soucítila jste teď s Markétou?

„Je to prostě náročný. První kola na jakémkoliv turnaji jsou těžká, na grandslamech obzvlášť. Všichni očekávají, že jako obhájce bude člověk dál vyhrávat a pojede na loňské vlně. Jenže po roce je přeci všechno úplně jinak. Holky, co jdou proti vám, nemají co ztratit. Hrají uvolněněji. Může se stát cokoliv.“