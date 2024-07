Brenda, zázračné dítě z Česka, chřadne. Pořád zraněná, to dál nejde

PŘÍMO Z LONDÝNA | Má smělý plán. Do konce roku by se ráda viděla v první padesátce WTA Tour. Konečně by ráda naplno předvedla své schopnosti, protože podle svého názoru zatím v sezoně 2024 neukazuje, co v ní je. „K tomu totiž musím být zdravá, což pořád nejsem,“ posteskla si Brenda Fruhvirtová poté, co ji ve 2. kole Wimbledonu převýšila španělská favoritka Paula Badosaová 6:4, 6:2.