Wimbledon: Alcaraz i Sinner postupují, Krejčíkové se dařilo i v deblu

Carlos Alcaraz postoupil na Wimbledonu přes Uga Humberta do čtvrtfinále • ČTK / AP / Alberto Pezzali

Úřadující šampion Španěl Carlos Alcaraz postoupil na tenisovém Wimbledonu do čtvrtfinále. Francouze Uga Humberta porazil dnes na londýnském centrkurtu pod zataženou střechou za tři hodiny 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. Dál jde také světová jednička Ital Jannik Sinner, který si poradil s Američanem Benem Sheltonem v poměru 6:2, 6:4, 7:6. Mezi osm nejlepších hráček prošla i Italka Jasmine Paoliniová, jejíž soupeřka Američanka Madison Keysová vzdala za stavu 6:3, 6:7, 5:5 kvůli zranění.

Jednadvacetiletý Alcaraz se dostal do grandslamového čtvrtfinále podeváté v kariéře a mimo loňské Australian Open, kde chyběl kvůli zranění, posedmé za sebou. Stejně jako ve 3. kole proti Američanovi Francesi Tiafoeovi přestál řadu nepříjemných momentů, tentokrát se ale vyvrcholení v pátém setu vyhnul. Ve čtvrté sadě nevyužil vedení 3:1 a v osmém gamu čelil při podání stavu 0:40, přesto vývoj otočil a po brejku v 11. hře dotáhl duel k postupu.

„Byl to zápas na vysoké úrovni. Teď si trochu odpočinu a připravím se na další utkání,“ řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz, který se příště utká s Američanem Tommym Paulem, nebo krajanem Robertem Bautistou.

Vítěz letošního Australian Open Sinner prošel do wimbledonského čtvrtfinále třetím rokem v řadě. Světovou čtrnáctku Sheltona zdolal potřetí za sebou. Američanovi nepomohlo ani 15 es.

Dvaadvacetiletý Sinner měl první dva sety pod kontrolou. Ve třetím prohrával 1:4, dokázal ale vyrovnat a vynutit si tie-break. Odvrátil v něm tři setboly, sám si za stavu 10:9 vybojoval druhý mečbol, na nějž Shelton zahrál dvojchybu.

Turnajová sedmička Paoliniová vyhrála první set díky dvěma brzkým brejkům, Ve druhé sadě smazala ztrátu 1:5 a vynutila si zkrácenou hru, v ní ale prohrála 6:8. V rozhodujícím třetím setu vedla Keysová už 5:2. Poranila si ale tříslo a ani po zdravotní pauze nezvládla s obvázanou levou nohou duel ukončit. Finalistka letošního Roland Garros Paoliniová srovnala na 5:5, načež Keysová v slzách zápas vzdala.

„Je mi to moc líto. Takhle končit zápas je špatné. Odehrály jsme dobré utkání, bylo to hodně nahoru dolů. Z postupu jsem šťastná, ale také je tam i smutek. Není hezké takhle vyhrát,“ uvedla na kurtu Paoliniová, která se do čtvrtfinále Wimbledonu dostala jako pátá Italka v tzv. „open éře“.

Krejčíková jde dál i v deblu, Macháč končí

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila ve Wimbledonu do osmifinále čtyřhry. S německou spoluhráčkou Laurou Siegemundovou dnes na londýnské trávě porazily americkou dvojici Hailey Baptisteová, Alycia Parksová 6:3, 6:3. Dohrál naopak Tomáš Macháč. S Číňanem Čang Č'-čenem podlehli turnajovým jedenáctkám Máximu Gonzálezovi a Andrési Moltenimu z Argentiny 6:7, 4:6.

Nasazené osmičky Krejčíková a Siegemundová uspěly v prvním setu díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě byl duel přerušen za stavu 6:3, 3:2 kvůli dešti. Česko-německá dvojice po návratu získala brejk a dotáhla ho do vítězného konce. V dalším kole se Krejčíková se Siegemundovou utkají s tchajwansko-ruskou dvojicí Chan Hao-Ching, Veronika Kuděrmětovová.

Macháč s Čang Č'-čenem nenapodobili proti Gonzálezovi a Moltenimu triumf z osmifinále letošního Roland Garros. Na trávě v All England Clubu nevyužili ani jeden ze tří brejkbolů a prohráli za hodinu a 22 minut. V grandslamovém osmifinále budou chybět poprvé v sezoně.

Výsledky tenisového Wimbledonu:

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Alcaraz (3-Šp.) - Humbert (16-Fr.) 6:3, 6:4, 1:6, 7:5.

Sinner (1-It.) - Shelton (USA) 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Čtyřhra - 2. kolo:

Gonzalez, Molteni (11-Arg.) - Macháč, Čang Č'-čen (ČR/Čína) 7:6 (7:4), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Paoliniová (7-It.) - Keysová (12-USA) 6:3, 6:7 (6:8), 5:5 skreč.

Vekičová (Chorv.) - Badosaová (Šp.) 6:2, 1:6, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siegemundová (8-ČR) - Baptisteová, Parksová (USA) 6:3, 6:3.