Hurá! Postup Anglie na EURO zastavil Wimbledon. A Djokovič kopal penaltu

Zápas Novaka Djokoviče ve třetím kole Wimbledonu přerušil postup anglických fotbalistů do semifinále EURO • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Zápas Novaka Djokoviče ve třetím kole Wimbledonu přerušil postup anglických fotbalistů do semifinále EURO • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Zápas Novaka Djokoviče ve třetím kole Wimbledonu přerušil postup anglických fotbalistů do semifinále EURO • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Zápas Novaka Djokoviče ve třetím kole Wimbledonu přerušil postup anglických fotbalistů do semifinále EURO • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Zápas Novaka Djokoviče ve třetím kole Wimbledonu přerušil postup anglických fotbalistů do semifinále EURO • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Zápas Novaka Djokoviče ve třetím kole Wimbledonu na moment přerušil postup anglických fotbalistů do semifinále EURO • koláž iSport.cz

PŘÍMO Z LONDÝNA | Vysílání zápasů EURO je ve Wimbledonu na veřejných turnajových obrazovkách zakázané, fenomén fotbal si však cestu do All England Clubu našel. Až na samotný centrkurt, kde kvůli němu museli pozastavit svůj zápas 3. kola Novak Djokovič s Australanem Alexeiem Popyrinem.

Srb se hotovil uprostřed druhé sady k returnu, když tribuny začaly jásat, aniž by zdánlivě bylo čemu. To v pět set kilometrů vzdáleném Düsseldorfu zrovna Trent Alexander-Arnold uklidil do sítě vítěznou penaltu ve čtvrtfinálovém rozstřelu Anglie proti Švýcarům, což vyvolalo nadšený potlesk i v tenisovém chrámu, kde byla řada diváků přikována k obrazovkám svých telefonů.

Djokovič si byl dobře vědom, že jeho utkání probíhá souběžně s fotbalovým mačem Angličanů. Pohotově a s úsměvem na tváři napodobil exekuci pokutového kopu a Popyrin hrál s ním, na druhé straně sítě pomyslný míč chytal. „Set a půl bylo znát, že lidé sledují i skóre fotbalu. Počítal jsem s tím, že jestli dá Anglie gól nebo postoupí, přijde erupce pozitivní energie,“ vyprávěl sedminásobný wimbledonský šampion.

Zatímco Angličanům se podařilo zlomit prokletí pokutových rozstřelů, které na EURO prohráli čtyřikrát v řadě, on odvedl rutinní práci a Popyrina skolil 3:1 na sety. A bude si klidně přát, aby se podobná situace ve středu opakovala. Anglii bude večer čekat semifinálový střet s Nizozemci, zatímco Djokovič by mohl mít na programu čtvrtfinále.

Nejen domácí Angličané v sobotu prožívali fotbalový zápas. Wimbledon v ten den navštívil Roger Federer a švýcarští fotbaloví fanoušci v Düsseldorfu provokovali soupeře plakátem s tenisovým vzkazem: „Váš král chodí na Wimbledon, náš ho osmkrát vyhrál“.

Poslední se však smáli angličtí příznivci. V Německu i v Londýně.