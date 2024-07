Dárkyně Kateřina. Za grandslamový titul jí děkovala další Američanka

„Katka zná tajemství, jak vyhrávat,“ líčila nadšeně osmadvacetiletá Townsendová, máma tříletého syna Adyna, kterou triumf dojal k slzám. Na tiskovou konferenci přišla v tričku hokejistů New Jersey Devils a nezastírala, co pro ni vítězství znamená. „Dostala jsem snad 500 zpráv, ani jsem nevěděla, že tolik lidí má moje číslo. Stála jsem se ve sprše a říkala si: Sakra, já opravdu vyhrála Wimbledon. Pro Kateřinu už je to devátý titul, takže nevím, jestli jí to pořád přijde stejné, ale já se cítím úžasně,“ otočila se na českou parťačku, jejíž sbírka čítá už devět grandslamů ve čtyřhře a tohle byl její třetí Wimbledon.

„To víš, že jo. Pokaždé je to sice jiné, ale zároveň stejně hezké,“ odpověděla s úsměvem protřelé veteránky Siniaková, jež se v žebříčku čtyřhry vrátí na druhé místo, jen o nicotných sto bodů bude figurovat za světovou jedničku Routliffeovou z Nového Zélandu.

Prožitek z úspěchu je silnější než ranking, Zvlášť když ještě pomůžete druhý. Vidět radost a vděk dvou amerických spoluhráček těšilo pravděpodobně nejlepší deblistku současnosti možná víc než samotné poháry. „Teď se mi to stalo dvakrát po sobě. Z obou parťaček bylo cítit, že jsem jim udělala velkou radost a že si toho moc váží. Je to pro mě kompliment, že jsem dobrá hráčka, že za mě holky bojují a chtějí se mnou hrát. Hřeje mě to u srdce,“ líčila Siniaková, jež s Townsendovou absolvovala teprve třetí společný turnaj. Vedle Gauffové vyhrála v Paříži grandslam dokonce hned při prvním společném vystoupení.

Loni na podzim ukončila rodačka z Hradce Králové úspěšnou spolupráci s Barborou Krejčíkovou, pár hodin po jejím singlovém titulu ve Wimbledonu šla v sobotu na kurt také ona. „Byly jsme se rozehrát, takže jsem neviděla celé finále, ale konec ano. Báře jsem to moc přála,“ vzkázala Siniaková, jež by se za týden měla s Krejčíkovou sejít v jednom páru na WTA turnaji Livesport Prague Open v pražské Stromovce.

Hned po něm začne jejich další společná mise – obhajoba olympijského zlata v Paříži.