Dívej se mi do očí! Nikdo tě nemá rád! Tenistky se pohádaly kvůli podání ruky

Ty dvě spolu svedly v 1. kole travnatého turnaje bitvu dlouhou dvě a půl hodiny, bývalá světová trojka Sakkariová z ní odešla vítězně po setech 7:5, 7:6 (6). Rozmrzelá Putincevová přišla k síti, ani se tam nezastavila a Řekyni jen letmo podala ruku. Leklá ryba místo pevného stisku ale rozčílila vítězku, která na něco podobného čekala, neboť Putincevová je nechvalně známá takovým chováním.

Sakkariová na poraženou vystartovala, ta jí vzápětí ukázala sarkastickou poklonu. „Chovej se jako člověk,“ žádala Řekyně. „Vždyť to dělám,“ kontrovala rodačka z Moskvy a poslala svou přemožitelku do prd… „Nech mě na pokoji!“

Sakkariová se však nedala odbýt, za Putincevovou šla až k její lavičce a hádka se přiostřovala. „Cože jsem?“ obořila se na ni a mluvila asi za velkou část dámské šatny, když prohlásila: „Nikdo tě nemá rád!“ Umpirová rozhodčí Morgane Laraová se dvě rozhádané ženy neúspěšně pokoušela uklidnit slovy: „Dámy, prosím…“.

Ještě když Putincevová odcházela z kurtu, pokřikovaly ty dvě na sebe. „Když někomu podáváš ruku, dívej se mu do očí,“ pokračovala Sakkariová v lekci z tenisové etikety. A nedržela se zkrátka ani v pozápasovém rozhovoru na kurtu, který moderátor zahájil slovy, že s Putincevovou asi nevyrazí na večeři. „Nemyslím, že by mě až do konce našich životů na večeři pozvala. A je mi to úplně jedno. Mám své kamarády, se kterými na ni půjdu. Respektuji ji jako hráčku, ale tím to končí…“

Putincevová si připravila odvetu na sociální sítě. K dvěma záběrům, jak Sakkariová podobně laxně podává ruku svým přemožitelkám, napsala: „Podala jsem jí ruku tak, jak to dělá většina holek. Ale asi jsem se nedržela objímacího protokolu, který mají někteří chlapi,“ rýpla si do svalnaté postavy Řekyně.