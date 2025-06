Jiří Lehečka

věk: 23

na žebříčku: 25.

bilance na W.: 3:2

nejlépe na W: 4. kolo

soupeř pro 1. kolo: Hugo Dellien (Bol.)

Stále víc a víc připomíná kopii svého někdejšího kouče Tomáše Berdycha, pro jehož průrazný tenis byla tráva top povrchem. I Lehečka na ní s pádným servisem i agresivním pojetím vždy vyroste. Proto ho loni tak zdrtilo, že musel kvůli zranění Wimbledon vynechat a nemohl navázat na ročník 2023, v němž se prodral do osmifinále. Rozbalí to až letos už coby jeden z černých koňů turnaje, jenž minulý nedaleko od All England Clubu v Queensu srazil hvězdy jako Jack Draper či Alex De Minaur a vládci trávy Carlosi Alcarazovi vzal ve finále set.