Sinnerovi padnul postup do klína: Neberu to jako výhru. Řešil loket, pak zrušil trénink

V pondělí utrpěl postup do čtvrtfinále Wimbledonu, když zápas skrečoval Grigor Dimitrov kvůli zranění, ačkoli vedl už 2:0 na sety. Pak ale Jannik Sinner trpěl skutečně zdravotně. Po pádu v úvodu střetu s bulharským soupeřem si pochroumal pravý loket, takže musel k lékaři. Přesto světová jednička vyhlíží další duel Američanem Benem Sheltonem. Jak uvedl italský list La Gazzetta dello Sport, vyšetření magnetickou rezonancí neodhalila vážnější problémy, kvůli kterým by musel odstoupit.

Cesta do čtvrtfinále byla pro Janika Sinnera pekelně složitá. Muž, který do té doby všechny soupeře v All England Clubu válcoval, se dostal pod tlak. Hned ve třetí minutě zápasu s Grigorem Dimitrovem spadl a ochozy to jen zahučelo, když se sbíral ze země. Rychle se postavil, kontroloval pravý loket. Sice hrál dál, ale do ideálu měl jeho výkon daleko. Ve druhém setu si dokonce zavolal na kurt fyzioterapeuta.

„Bolí to. Zkontrolujeme na základě vyšetření, jestli se něco neděje. Díval jsem se na video a nevypadalo to tak hrozně. Docela jsem ale loket cítil při podání a forhendu,“ pravil Sinner ještě v pondělí večer. Pohmožděná pravá ruka ho od té doby evidentně neposlouchala. Bulhar navíc prodával své zkušenosti i tenisové umění. Po hodině a půl držel vedení 2:0 na sety a rýsovala se velká senzace.

Tohle není konec, který jsme chtěli vidět

Jenže ve třetí sadě za stavu 2:2 se pro změnu na trávník skácel Dimitrov. Držel se za pravý prsní sval a bylo zle. Zranění se ukázalo natolik vážné, že někdejší třetí tenista světa musel zdrcený skrečovat. Postup tím padnul do klína Sinnerovi, který se svým sokem a kamarádem soucítil. Už na kurtu zjišťoval, zda je v pořádku. Poté mu pomohl při odchodu do šaten.

„Vůbec to neberu jako vítězství. Je to jen nešťastný okamžik,“ pronesl hvězdný Ital. „Tohle není konec, který jsme chtěli vidět. Grigor je jedním z nejpracovitějších hráčů na okruhu. Vím, jak se v minulosti trápil, proto je těžké ho takhle vidět.“

Sinner svým prohlášením narážel na skutečnost, že Dimitrova pronásleduje na grandslamech nebývalá smůla. Popáté v řadě na jednom z největších turnajů musel skrečovat. Minulý rok rovněž v osmifinále vypadl s Daniilem Medveděvem. Naposledy dokončil grandslamovou bitvu loni na Roland Garros, v Paříži tehdy prohrál 0:3 právě se světovou jedničkou.

Obavy z konce ve Wimbledonu ovšem měl i vítězný Sinner. Bolest neustupovala, takže raději vyhledal lékaře. V úterý dopoledne se podrobil vyšetření na magnetické rezonanci a dočkal se pozitivní zprávy. Prohlídka neodhalila žádný závažný defekt, kvůli kterému by musel londýnskou trávu opustit. Na sedmnáctou hodinu už měl rezervován kurt pro trénink, ale nakonec byl zrušen. Zdroje blízké hráči hovoří o nezávažném problému a preventivnímu opatření.

Přesto zůstává otázkou, jak na tom Sinner skutečně je. Ve středu jej čeká Ben Shelton v řežbě o semifinále, aby pomstil svého krajana Lorenza Sonega, kterého Američan vyřadil v osmifinále.