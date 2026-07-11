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Wimbledon ONLINE: Muchová vs. Nosková. Mladší Češka v prvním setu dominovala a vede

Linda Nosková slaví vítězství v první sadě finálového zápasu
Linda Nosková slaví vítězství v první sadě finálového zápasuZdroj: ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth
Souboj Karolíny Muchové a Lindy Noskové ve finále Wimbledonu
Zaplněné tribuny při finále ženské dvouhry Wimbledonu
Linda Nosková bojuje ve finále Wimbledonu
Linda Nosková vrací míček ve finále Wimbledonu
Karolína Muchová bojuje ve finále Wimbledonu
Karolína Muchová ve finále Wimbledonu
Karolína Muchová a Linda Nosková nastupují k finálovému zápasu
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iSport.cz
Wimbledon
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Dvě české tenistky ve finále Wimbledonu, to tady ještě nebylo! Karolína Muchová a Linda Nosková se rvou o nejcennější tenisovou trofej a pohádkovou odměnu pro vítězku, v přepočtu 102 milionů korun. Kdo se bude radovat z Mísy Venus Rosewaterové? Web iSport sleduje dění okolo historického zápasu českého tenisu, přímo v All England Clubu je redaktor Jan Jaroch, který přináší dojmy z místa.

Sledujte on-lineLIVE 2. set
022165

Online přenos - Wimbledon 2026: Muchová vs. Nosková
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Zprávy ze dne 11. července 2026

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 18:12

Na Muchovou se to valí, tenistka z Přerova dominuje a čistou hrou odskakuje na 5:2.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 18:09

Nosková je dva gamy od titulu. Potřetí vzala chybující Muchové servis a vede 4:2. Na returnu soupeřku velmi převyšuje.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 18:05

Nádherná výměna na konec pátého gamu. Nosková vodila Muchovou po kurtu, přelobovala ji a zakončila game vítězným forhendovým čopem - 3:2.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 18:01

Muchová se lepší, čistou hrou srovnává na 2:2.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:59

Muchová se dostala k prvním brejkbolům. Úvodní vyřešila Nosková forhendovým winnerem, druhý přímým bodem z podání. Při třetím pokazila rodačka z Olomouce forhend. Nosková jde opět do vedení 2:1, byť se v slabším gamu nemohla trefit do prvního servisu.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:52

Ač byla pod tlakem a prohrávala 0:30, obhajuje si Muchová podání a srovnává na 1:1.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:49

Obávám se, že Karolína Muchová prostě není zdravá. Nasvědčuje tomu čím dál víc.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:47

Druhý set začíná čistou hrou stále skvěle servírující Nosková.

Důležitý moment
Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:41

Za 32 minut končí první set, Karolína Muchové není ve své kůži a nedokáže čelit palebné síle Lindy Noskové, která jí podruhé v zápase bere podání a sadu získává 6:2. Pátý setbol dlouhého gamu využívá chytrým lobem.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:35

Ani při čtvrtém gamu na podání nenabídla Nosková Muchové brejkbol a pohodlně navýšila náskok na 5:2. Její krajance se hra na returnu nedaří.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:31

4:2, Muchová ukazuje šikovnost, pohodový game končí hezkým kraťasem.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:28

Podle statistik je zatím velký rozdíl: Nosková v útoku 41 procent zápasu, Muchová 15.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:28

Nosková je zatím suverénní a již vede 4:1. Poprvé se šlo při jejím podání přes shodu, ale situaci rozštípla přímým bodem ze servisu a vítěznou delší výměnou, v níž měla zase tlak.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:22

Dva brejkboly pro zatím aktivnější Noskovou. První Muchová smazala esem, které jen lízlo čáru. Ten druhý už Nosková proměnila, když tlak ve výměně završila vítězným bekhendem – 3:1.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:17

Zatím vládne podání, po sedmi minutách je to 2:1 pro Noskovou, která si udržela servis čistou hrou.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:15

Muchová ztrácí při prvním gamu na servisu jediný fiftýn – 1:1.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:12

I přes úvodní nevynucenou chybu si Nosková pohodlně podání drží – 1:0.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:08

Linda Nosková vyhrála los a vybrala si servis.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:04

Obě hráčky už jsou na kurtu. 

 

Karolína Muchová a Linda Nosková jsou připraveny zahájit finále Wimbledonu
Karolína Muchová a Linda Nosková jsou připraveny zahájit finále Wimbledonu
Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 17:00

Petra Kvitová v červených šatech a Martina Navrátilová v červeném saku jsou v královské lóži barevně sladěné. Na obrazovce běží příchod tenistek útrobami centrkurtu, lidé povstávají a tleskají dvěma Češkám, které ještě nejsou ani na dvorci.

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