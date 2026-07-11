Wimbledon ONLINE: Muchová vs. Nosková, už se to blíží! Finále bude řídit Brit
Dvě české tenistky ve finále Wimbledonu, to tady ještě nebylo! Karolína Muchová a Linda Nosková se v sobotu (17:00) porvou o nejcennější tenisovou trofej. Čeká se vyrovnaná bitva. Kdo se bude radovat z Mísy Venus Rosewaterové? Web iSport sleduje dění před historickým zápasem českého tenisu, přímo v All England Clubu je redaktor Jan Jaroch, který přináší dojmy z místa.
Zprávy ze dne 11. července 2026
V očích bookmakerů je lehkou favoritkou Karolína Muchová, čeká se však velmi vyrovnaný zápas. Za zmínku stojí, že loni se dámské finále hrálo na jednu branku a Iga Šwiateková zdolala Amandu Anisimovovou za 57 minut 6:0, 6:0.
Zde oficiální program pro velkou sobotu, jednou bude sběratelskou cenností.
Jen kachnám na bývalém golfovém hřišti, kam má Wimbledon expandovat, je to asi jedno...
Jedenáctiletá Shirley Rodriguezová Yugsiová provede slavnostní hod mincí před finále dvouhry žen na Centrálním kurtu jako reprezentantka programu Wimbledon Junior Tennis Initiative (WJTI). Shirley byla do tohoto celoročního programu přizvána, když jí byly pouhé tři roky, poté co trenérský tým WJTI uspořádal bezplatné tenisové lekce na její základní škole ve Wandsworthu.
Je další krásný jasný den, teplota má šplhat k 30 stupňům, je i lehce větrno. České finále bude jako umpirový rozhodčí řídit Robert Balmforth.
Dobrý den z Londýna, do dámského finále Wimbledonu zbývá pět a půl hodiny a Sport je na místě.
Od čtvrtka mu v kapse neustále bzučel telefon. Jednou volali novináři s žádostmi o rozhovor, podruhé známí, kamarádi i kolegové. Téma většiny hovorů se točilo kolem Lindy Noskové, která se těší na očekávané wimbledonské finále proti Karolíně Muchové. „Psali mi lidi z Toronta nebo New Yorku a říkali mi: ‚Hele, dvě Češky ve finále Wimbledonu? To je šílená bomba,” usmívá se prezident přerovského tenisového klubu Petr Huťka, jenž Noskovou v minulosti trénoval. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Stojí v předsálí tenisové nesmrtelnosti, jen jedna si ale sáhne na wimbledonský titul. Bude to zručná dáma z Olomouce, která si touží pár týdnů před třicetinami splnit odvěký sen, či mladá ranařka z Přerova, jež má stále vše před sebou? Karolína Muchová s Lindou Noskovou dnes od 17 hodin na centrálním dvorci nejslavnějšího turnaje planety obstarají velkolepé finále krajanek, u kterého nemusí český fanoušek trnout. Buď jak buď, potřetí za poslední čtyři roky bude šampionka z Česka. Vše, co potřebujete vědět o finále ZDE>>>
Předehru celočeskému dámskému finále obstarali v pátek ve Wimbledonu na tréninkových kurtech Aorangi čeští hokejoví svalovci. Martin Nečas s Tomášem Plekancem poměřili své tenisové umění a výsledkem byla remíza. „Skončilo to 5:5, pak nás vyhodili,“ hlásil s úsměvem třiačtyřicetiletý Plekanec, manžel tenistky Lucie Šafářové. Ta v All England Clubu startuje v soutěži legend a rodina ji v Londýně už několik dní doprovází. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. července 2026
V případě české účasti ve finále grandslamu bývalo zvykem, že titulový zápas zakoupila pro přímý přenos Česká televize a byla alternativou pro placený Eurosport, který je dlouhodobým vysílatelem turnaje. Tentokrát k tomu nedojde a ČT objasnila důvod: konkurenční Prima předložila výrazně vyšší finanční nabídku a tento souboj vyhrála.
Ještě loni ve Wimbledonu sama hrála, letos poprvé dorazila na londýnskou adresu SW19 coby bývalá tenistka. V sobotu tak Petra Kvitová (36) usedne po boku Martiny Navrátilové do královské lóže, bude se kochat výhledem na celočeské dámské finále a nechá se překvapit, která z hrdinek posledních dvou týdnů bude její následovnicí. Rozhovor čtěte ZDE>>>
České tenistky dnes měly na programu tréninky před zítřejším finále. Jak vypadaly? Atmosféru přímo na místě popisuje redaktor Jan Jaroch ZDE>>>
Po třech letech klub na Štvanici znovu ožije napětím z wimbledonského finále. Místní budou držet palce Karolíně Muchové v českém derby proti Lindě Noskové. „Linda je príma holka, velmi sympatická hráčka. Já to beru jako obrovský úspěch českého tenisu. Samozřejmě srdce máme na straně naší hráčky,“ říká Vladislav Šavrda, hlavní manažer I. ČLTK Praha v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Kde se bude dát sledovat finále Wimbledonu 2026 v TV? Ryze české finále z All England Clubu vysílá stanice Eurosport 2. Souboj mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou však uvidíte exkluzivně také na programu Prima, který na tento zápas zakoupil vysílací práva. ONLINE přenos můžete sledovat na webu iSport. Více čtěte ZDE >>>
Ryze české finále na nejslavnějším tenisovém jevišti v All England Clubu? To tady ještě nebylo. V sobotu se odehraje velkolepá bitva o wimbledonský trůn mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Dvěma kamarádkami, které stály bok po boku ve čtyřhře při poslední olympiádě v Paříži. Naposledy se ve finále nejslavnějšího grandslamu potkaly dvě hráčky z jedné země v roce 2009, kdy Serena Williamsová zdolala svou starší sestru Venus. Jak vnímají jedinečný český úspěch v zahraničí? Více čtěte ZDE >>>
Osud je vodí různými konci. V sobotu budou hrát Karolína Muchová s Lindou Noskovou unikátní české finále Wimbledonu. Před dvěma lety na olympiádě v Paříži je ale zranění Markéty Vondroušové svedlo do společného deblu, který bavil zemi odvážnou jízdou pavoukem a kupou žertovných historek. „Byly jsme rády, že nás nevyvedly z kurtu,“ smála se Muchová. Více čtěte ZDE >>>
Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká ve finále dvouhry ve Wimbledonu podle bookmakerů vyrovnaný zápas. Kurzově mírně favorizují zkušenější Muchovou, na kterou také míří zhruba dvě třetiny všech sázek. Šance jsou ale podle odborníků velmi vyrovnané a o tom, kdo grandslamový titul získá, budou rozhodovat detaily. Sázkové kancelářé zatím na Wimbledon přijaly sázky za více než miliardu korun.
Před Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou leží ve wimbledonském finále nejen sportovní nesmrtelnost, ale i poklad v hodnotě zhruba 153,4 milionu korun. Až poslední zápas turnaje rozhodne, jak si ho dvě Češky rozdělí: vítězka si odnese přes 102 milionů, poražená finalistka polovinu z této částky. Více čtěte ZDE >>>