Kodeš vybral legendy českého tenisu. Kaderka minulost nectí, říká

Jan Kodeš prošel v tenise vším, čím se dalo. Od sběrače míčků přes úspěšného hráče po daviscupového kapitána a prezidenta svazu. V neposlední řadě je však také historikem českého a československého tenisu a snaží se, aby slavná minulost nezapadala prachem.

Povězte, proč se v Česku tenisu tak daří?

„Je to dané naší neuvěřitelnou tenisovou historií. To je náš poklad. Česká tenisová asociace vznikla v roce 1906 a později byla mezi prvními, kdo se připojil k Mezinárodní tenisové federaci. Kořeny jsou u nás hluboké, ani komunistický režim tenis nezahubil, i když si tenkrát lidi schovávali rakety pod kabát, protože byl braný jako panský sport. My jsme byli ale až do roku 1948, v dobách Koželuhů, Hechta, Menzela, Cejnara, Síby a dalších, světová velmoc. Tohle byli všechno hráči světové úrovně. Tradice během padesátých let nevymřela, drželi to tady Javorský s Pužejovou. Tenis přežil svou smrt a pak navázal tam, kde skončil.“

Čím si takovou životaschopnost tenisu vysvětlujete?

„Na všech malých městech, ve všech vesnicích se i za komunismu tenis hrál. Všude byly kluby, jejich hustota byla neuvěřitelná. V každém klubu se vždycky našel někdo, kdo to slušně strkal a poradil ostatním. Když to srovnám s Amerikou, tam ani zdaleka není taková hustota tenisové základny jako u nás. Hraje se na Floridě, v Kalifornii a New Yorku, jinde budete kurty hledat. Kdežto u nás se hraje všude. A to je díky hlubokým kořenům, naší historii. To považuji za úplně nejdůležitější.“

Říká se, že Češi tenisu rozumí jako Rakušané lyžování. Souhlasíte?

„Protože jsme vždycky měli výbornou metodiku. To bylo dané tím, že se tady na FTVS učil tenis. I když přestal být olympijským sportem, stále se zde na fakultě vyučoval. Byli tam docent Šafařík a další. Dělaly se školení trenérů, metodické komise. Byl tu jednotný tréninkový systém, centrální vedení.“

Kaderka minulost nectí a neuznává

Tenisové know-how ještě před druhou světovou válkou dodal trenér Miroslav Buriánek, že?

„Ano, ten vyrazil do Ameriky a navštívil Tildena a další profesionály. Sešel se tam i s Karlem Koželuhem, vrátil se a přivezl informace. Vždyť můj první trenér Karel Semerád mě učil podle Tildenovy školy. První příručku tenisu u nás vydal už ale Karel Ardelt, mistr republiky 1922, v roce 1935.“