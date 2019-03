Federer dobyl stovku a vzpomínal: strach z neúspěchu i odebraná odměna | iSport.cz

Osmnáct let dělí první a zatím poslední tituly Rogera Federera. Na okruhu ATP slavil Švýcar premiérově jako devatenáctiletý v roce 2001, když začátkem února na koberci halového turnaje v Miláně dokázal přemoct Jevgenije Kafelnikova či Gorana Ivaniševiče.

Jen pro představu, Stefanosi Tsitsipasovi, jehož v sobotu porazil v dubajském finále, byly tehdy dva roky. Milánský turnaj zanikl v roce 2005, koberec, na kterém se hrálo, byl zakázaný o tři roky později. Každý soupeř, kterého tehdy Federer porazil, je už dávno v tenisovém důchodu.

Fenomén RF si však na první titul pamatuje velmi silně. Tehdy se děsil, že nikdy žádný nevyhraje a skončí jako chlapík s nekonečným talentem a žádnými trofejemi. „Proto byl pro mě ten první titul tak výjimečný. Nedělám si legraci, když vám řeknu, že jsem se bál, abych alespoň jeden za kariéru vyhrál,“ vybavoval si Federer, jenž své první dvě finále na ATP prohrál po dramatických bitvách nejtěsnějším rozdílem.

„Vybavuji si Marseille, kde mě porazil můj dobrý kamarád Marc Rosset. Mohl jsem si oči vyplakat a on mě utěšoval: Neboj, určitě jich pár vyhraješ. Skoro jsem se na něj obořil, že jemu se to lehce říká,“ usmál se Federer, jenž byl zpočátku kariéry otloukánkem ve finálových zápasech. Prohrál šest z prvních osmi titulových bojů. Když však roztáhl křídla, byl nezastavitelný. Jedním z jeho neuvěřitelných rekordů je 24 vyhraných finále za sebou.

Bylo symbolické, že stý titul získal v Dubaji, kde vlastní apartmán a často trénuje. Turnaj vyhrál už celkově poosmé, přitom vztah k němu zprvu neměl vůbec dobrý. Při prvním startu v roce 2002 prohrál ve 2. kole 3:6, 1:6 s Rakušanem Rainerem Schüttlerem a turnajový ředitel ho obvinil z toho, že se nesnažil a rozhodl se mu odebrat prize money.

„Je fakt, že posledních pár gamů jsem už hrál frustrovaný, protože jsem byl mladý a bláznivý. Byl jsem tak otrávený ze svého výkonu, že jsem začal do míčku mlátit ze všech sil a pokoušel se o neproveditelné údery. Řediteli turnaje se tenkrát moc nelíbilo, co viděl,“ zavzpomínal Federer, jemuž se tehdy turnaj rozhodl odebrat všech 12 450 dolarů, tedy odměnu za 2. kolo.

„Ale ATP se mě tenkrát zastala. Bez šance, Roger se snažil, všechno je v pořádku. Příští rok jsem se vrátil a chtěl jsem dokázat, jaký jsem hráč,“ líčil Federer, jenž vyhrál tři následující ročníky. „Tak se věci někdy dějí. Občas musíte dostat facku, abyste se poučili.“

Dnes se o něj pořadatelé perou, dubajský ředitel Salah Tahlak už s Federerem podepsal smlouvu o startu i v roce 2020. „Ano, mám to v plánu. Chtěli jsme dát lidem najevo, že se vrátím.“

Pokud by vydržel zdravý a motivovaný, je teoreticky ve Federerových silách překonat Jimmyho Connorse a jeho 109 titulů. Kdyby začal preferovat menší turnaje s nižší konkurencí, mohlo by to klapnout, to od sedmatřicetiletého Švýcara ale nečekejte.

„Žijeme ve světě, v němž je nutné překonávat všechny rekordy. Já to tak ale neberu. Jsem šťastný především za to, že jsem stále zdravý, mám skvělou rodinu a tým kolem sebe. Překonávat milníky je sice fajn, ale všechny rekordy vážně nemusím vlastnit,“ opáčil Federer, který se Connorsovi přibližuje i v počtu vítězných zápasů na okruhu ATP. Má jich 1188, Američan, který svou poslední výhru získal ve 43 letech, je na metě 1256.