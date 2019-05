Ferrer postoupil a oddálil konec kariéry. Přeji mu finále, řekl poražený Bautista | iSport.cz

Trojnásobný daviscupový šampion a finalista Roland Garros 2013 Ferrer už letos hraje pouze sporadicky a jeho rozlučková tour má vyvrcholit právě v Madridu. Kariéru mu dnes oproti papírovým předpokladům neukončil 21. hráč světa Bautista, kterého Ferrer zdolal po dvou hodinách a 37 minutách 6:4, 4:6 a 6:4.

"Je to velký přítel a bojovník. Bojuje do posledního míče své kariéry. Přeju mu jen to nejlepší, chci, aby postoupil až do finále," ocenil svého kamaráda poražený Bautista.

Ferrer je aktuálně až na 144. místě žebříčku, ale může představovat velké nebezpečí i pro svého příštího soupeře Alexandera Zvereva. Vítěz 27 turnajů ATP porazil mladého Němce letos v březnu v Miami, navíc se Zverev potýká s poklesem formy - minulý týden vypadl v Mnichově už ve čtvrtfinále a na šesti turnajích za sebou nevyhrál více než dva zápasy.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Madridu: